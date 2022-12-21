Президент Молдови приєдналася до заклику до влади Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Президент Молдови Майя Санду стурбована станом колишнього президента Грузії та екс-голови Одеської обладміністрації України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в тбіліській клініці, і закликає грузинську владу дозволити йому виїхати на лікування за кордон.

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"Стурбована небезпечними для життя Саакашвілі ускладненнями, пов'язаними з умовами його утримання під вартою. Молдова приєднується до заклику Володимира Зеленського до уряду Грузії дозволити колишньому президентові виїхати за кордон на лікування для збереження його здоров'я", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, що у щоденному відеозверненні від 19 грудня український президент також закликав грузинську владу ухвалити рішення, "яке може врятувати життя" Саакашвілі, щодо його переведення "в одну з клінік України, іншу європейську країну, Америку".

"Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити", - заявив Зеленський.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк при цьому написав у своєму Twitter, що "не може дивитися у прямому ефірі, як помирає" людина, яку він знає.

"Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Грузіє, зроби правильний вибір", - зазначив він.

Перед цим керівник грузинського неурядового медичного центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані заявила, що в крові та волоссі Саакашвілі "виявлено ртуть, миш'як, талій, свинець, вісмут, барій" і йому терміново необхідна дезінтоксикація.

15 грудня із закликом дозволити Саакашвілі виїзд за кордон на лікування виступило Міністерство закордонних справ України. Цьому передувала публікація 14 грудня Пенітенціарною службою Грузії відео, змонтованого з різних епізодів, знятих переважно ще в жовтні та які демонструють неадекватну поведінку та агресивне ставлення політика до персоналу медичного центру.

Нагадаємо, що у 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство у січні 2006 року банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, екс-президенту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Незважаючи на наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий після прибуття до Тбілісі, де зупинився у квартирі водія вантажівки. Проти екс-президента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином. При цьому всі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.