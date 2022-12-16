МЗС України стурбоване новим відео з Саакашвілі у лікарні: вимагає перевезти його у закордонну клініку

У Міністерстві закордонних справ України глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я колишнього президента Грузії та ексголови Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі, який з травня перебуває в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.

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"Враховуючи критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування покарання Міхеіла Саакашвілі задля його переведення до однієї із європейських або американських клінік з метою подальшого лікування", - йдеться у заяві міністерства.

Крім того, зовнішньополітичне відомство закликає владу Грузії надати доступ до Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

"Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії, зокрема і українського громадянина Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, що 14 грудня Пенітенціарна служба Грузії "через великий суспільний інтерес" опублікувала відео, змонтоване з різних епізодів, знятих переважно у жовтні, що демонструють неадекватну поведінку та агресивне ставлення політика до персоналу медцентру.

Після цього адвокати Саакашвілі заявили, що ініціюють розслідування законності публікації записів з камер відеонагляду за експрезидентом. При цьому в грудні 2021 року Міністерство юстиції та Пенітенціарну службу Грузії вже штрафували за публікацію іншого відео з Саакашвілі, яке після цього було видалене з соцмереж. На ньому політика, зокрема, силою заносять до палати медзакладу при тюрмі в тбіліському районі Глдані, після чого той влаштовує скандал, скидуючи медприбор та вчепившись у працівника закладу.

Зазначимо, що у 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, у січні того року його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями при помилуванні чотирьох високопосадовців департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство в січні 2006 року банківського службовця Сандро Гіргвліані. А наприкінці червня того ж року експрезиденту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Скарги на обидва вироки Саакашвілі згодом подав до Європейського суду з прав людини.

Не дивлячись на наявність діючих вироків проти себе, за декілька днів перед місцевими виборами в Грузії 2021 року Саакашвілі таємно приплив туди, вибравшись з порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого швидко з'їздив до Батумі, де записав відеоролик, та поїхав до Тбілісі, де в квартирі водія вантажівки його і затримали правоохоронці.

Проти експрезидента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що в Грузії вважається тяжким злочином. При цьому усі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.