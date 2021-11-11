Политика 20 минут назад

Власти Грузии показали, как силой затащили Саакашвили в палату тюремной больницы (ВИДЕО)

Поднявшись, экс-президент принялся скандалить, сбросил на пол медприбор и вцепился в сотрудника учреждения

Фото: скриншот видео Пенитенциарной службы Грузии Фото: скриншот видео Пенитенциарной службы Грузии
Фото: скриншот видео Пенитенциарной службы Грузии

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео того, как бывший президент этой страны, а ныне гражданин Украины и глава Национального совета реформ Михеил Саакашвили был 8 ноября силой доставлен в палату медицинского учреждения для обвиняемых и осужденных №18 в тбилисском районе Глдани.

В ведомстве подчеркивают, что Саакашвили при этом совершил физическое нападение на персонал и повредил медицинское оборудование. Генеральная инспекция Министерства юстиции Грузии начала следствие в связи поведением экс-президента.

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На видео видно, что политик категорически не желал входить в здание самостоятельно и силовикам пришлось его затащить туда насильно, взяв за ноги.

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Затем, не отпуская Саакашвили, они пронесли его в таком положении в лифт, подняв, судя по всему, на четвертый этаж здания, и затем доставили в палату, положив его на пол.

Поднявшись, Саакашвили принялся скандалить, сбросил на пол медицинский прибор и попытался вцепиться в одного из сотрудников учреждения.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

Экс-президенту вменили незаконный переход границы, что в Грузии считается уголовным преступлением, и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку и даже заявил о готовности умереть.

По заявлениям соратников политика, его физическое состояние из-за голодовки со временем сильно ухудшилось, они требовали его госпитализации в частную клинику, но не в медучреждение Пенитенциарной службы.

При этом 6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала подборку видео, снятых в разные дни, на всех из которых Саакашвили что-то ест. Опубликованное же выше видео свидетельствует, что грузинский экс-президент по меньшей мере по-прежнему способен передвигаться без затруднений, активно двигаться и жестикулировать и даже оказывать силовое сопротивление.

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