Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку, МИД Украины обещает ему поддержку

Задержанный в Тбилиси бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.

Он также потребовал встречи с украинским консулом, сообщило издание News Georgia.

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"Михеил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", — заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она уточнила, что посетила Саакашвили в тюрьме в тот момент, когда он проходил медицинское обследование. После этого, по ее словам, им дали возможность пообщаться в камере.

Омбудсмен добавила, что как гражданин Украины Саакашвили потребовал встречи с консулом. При этом она отметила, что экс-президент отказался обсуждать, как он попал в Грузию.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

По словам дипломата, в ближайшее время в МИД прибудет представитель Посольства Грузии в Украине.

"Саакашвили — наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель Посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", — подчеркнул Кулеба в эфире телеканала "Дом".

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

В то же время адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

Ранее Саакашвили был заочно осужден в Грузии по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате денег из госбюджета.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили гражданство Украины. Впервые гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года от своего товарища еще со студенческих времен, пятого президента Петра Порошенко, но потом он его у него отобрал.

Стоит отметить, что накануне предоставить российское гражданство Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагал президент РФ Владимир Путин.