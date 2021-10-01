Политика вчера, 19:15

Саакашвили задержан в Грузии

"Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Бывший президент Грузии (2004-2013), председатель Национального совета реформ при президенте Украины, бывший председатель Одесской обладминистрации и советник президента Украины (2015-2016) Михеил Саакашвили задержан грузинскими правоохранителями.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в вечером 1 октября, передает "Спутник Грузия".

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"Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михеил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение", — сказал глава правительства.

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По словам Гарибашвили, правоохранительные органы Грузии знали о приезде экс-президента из Украины, и этот процесс был полностью под контролем.

"Проводились соответствующие мероприятия, ведомства работали скоординировано и было выбрано время и место, чтобы задержанию мешало минимальное количество факторов", — заявил он.

Напомним, ранее в пятницу Саакашвили сообщил, что прилетел в грузинский Батуми, чтобы "защищать волеизъявление граждан": 2 октября в Грузии пройдут местные выборы.

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"Все должны пойти на выборы и проголосовать, зафиксировать свою позицию. После того как закроются участки, мы должны выйти в центры наших городов, сел и вместе защитить завоеванную победу", — заявил бывший президент.

Напомним, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, в январе его заочно приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

А в конце июня того же года экс-президенту дали шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Жалобы на оба приговора Саакашвили впоследствии подал в Европейский суд по правам человека.

Источник фото: Depositphotos

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