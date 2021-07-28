"Иногда лучше жевать, чем говорить" — Ткаченко ответил Саакашвили на обвинения в коррупции

Разрешениями для застройщиков, регистрацией уставов, категоризацией отелей теперь будет заниматься Госслужба охраны культурного наследия и Госинспекция культурного наследия. Эти ведомства должны были быть созданы еще в прошлом году, в результате давно начатой реформы министерства культуры. Но процесс трансформации закончился только сейчас. Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Delo.ua.

На обвинения в коррупции, выдвинутые главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили в адрес Александра Ткаченко, тот ответил: "Иногда лучше жевать, чем говорить".

Саакашвили заявил, что создание Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия — это попытка Минкульта создать коррупционные схемы, так как эти органы должны будут выдавать разрешение застройщикам. Он назвал Ткаченко "лавочником", обвинив в "обилечивании" строительных объектов, а также в том, что он якобы хочет уничтожить Одесскую киностудию и "вместо нее построить безликие корпуса".

Детализируя свой ответ Саакашвили, министр Александр Ткаченко сообщил, что возглавляемое им министерство не ограничилось созданием новых ведомств. Одновременно был разработан закон о запрете хаотичной застройки в исторических ареалах.

В том числе закон устанавливает, что все реестры культурного наследия должны быть переведены в электронный формат. А также вводит новые правила охраны культурного наследия по европейским стандартам.

Электронные реестры должны быть запущены к концу года, сообщил министр.

Когда это произойдет, то любой строитель, который заходит в базу реестра, увидит, что например, возле Софии Киевской максимальная высота зданий ограничивается 18 метрами.

"И ни у министерства, ни у службы, ни у кого бы то ни было не будет шансов сказать, что, может быть, в виде исключения 20 метров. Потому что система автоматически не будет пропускать заявку на застройку выше 18 метров. После того как все будет приведено в электронную форму, никто уже никуда не сможет прийти и попросить в виде исключения какое-то одолжение", — прокомментировал необходимость электронных реестров в вопросе застройки исторических мест Александр Ткаченко.

По словам министра, проект закона о запрете хаотичной застройки в исторических ареалах уже прошел обсуждение на рабочей группе.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание "Цветы Украины" в Киеве. Там запрещены любые строительные работы на время досудебного расследования.

Расследование проводят из-за попытки снести выставочно-торговый павильон "Цветы Украины" компанией Rockwill Group, которая выкупила его. Представители инициативной группы "Сохранить Цветы Украины", потребовали у столичной власти и Министерства культуры и информационной политики предоставить зданию охраняемый статус, чтобы сохранить уникальную архитектуру в стиле советского модернизма.

На остановке работ по демонтажу "Цветов Украины" также настаивал министр Александр Ткаченко.

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