Саакашвили назвал Ткаченко "лавочником", обвинив в "обилечивании" строительных объектов

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили обвинил министра культуры Александра Ткаченко и его ведомство в продаже разрешений на строительство в исторических ареалах городов.

Об этом бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации написал на своей странице в Facebook.

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"За интеллигентным видом министра культуры скрывается обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью вместо товаров. Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше. Под его руководством все Министерство культуры перепрофилировалось в обычное ЧП "Рога и копыта", которое обдирает украинцев где и как только можно", — написал Саакашвили в соцсети.

"Под видом сохранения исторического наследия это министерство продает разрешения на строительство в исторических ареалах городов. Как никто другой со своим одесским и киевским опытом, я понимаю важность спасения и защиты объектов культуры, но то, что он делает, этому прямо противоположно — он просто установил кассу и хочет обилечивать все строительные объекты", — добавил политик.

По его словам, в Киеве, например, Минкульт якобы "оштрафовал" резиденцию посла Кореи "за то, что им вовремя не занесли".

"Видимо, такие ограничения "поля деятельности" сильно нервируют министра культуры, поэтому он решил его расширить и вместе с подельниками протащил на заседании Кабмина создание некой инспекции, которая будет разрешать вообще все строительства, а под шумок еще и обилечивать гостиницы, подмяв под себя присвоение категорий (звезд)", — подчеркнул Саакашвили.

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"Причем, если раньше это была процедура добровольная, то сейчас становится обязательной для всех. От гостиниц они требуют заполнить декларацию из 215 пунктов, которую никогда в жизни не заполнит ни один здравомыслящий бизнес, — соответственно, это прямое приглашение для взятки. Кроме того, с присвоением гостиничной темы ушлый министр подмазался к модной сейчас теме казино — как же они могут открываться без того, чтобы он и их не обилетил", — заявил он.

Саакашвили также обвинил министра культуры в том, что он якобы хочет уничтожить Одесскую киностудию на Французском бульваре, являющуюся объектом культурного наследия всей Украины, и "вместо нее построить безликие корпуса".

Ранее Михеил Саакашвили заявил, что создание Госслужбы охраны культурного наследия и Госинспекции культурного наследия — это попытка Минкульта создать коррупционные схемы, ведь эти органы, по его словам, должны будут выдавать разрешение застройщикам.

В свою очередь Министерство культуры опровергло обвинения Саакашвили.

"Эти органы исполнительной власти (Госслужба охраны культурного наследия и Госинспекция культурного наследия) будут отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей", — пояснили в Минкульте.

В министерстве подчеркивают, что работа этих органов позволит в разы уменьшить случаи разрушения наследия, и культурные ценности будут возвращаться в Украину более активно.

"Важно, что такое решение завершает реформирование в системе управления культурой, ведь Минкульт отныне будет заниматься стратегиями и политиками, а оперативной деятельностью — агентства, инспекции и службы", — говорилось в сообщении.

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