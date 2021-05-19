Политика 50 минут назад

Кабмин назначил соратника Саакашвили главой Госархинспекции

Кривонос ранее выиграл конкурс на должность новой объединенной инспекции

Семен Кривонос. Фото: скриншот видео "Руху нових сил" Семен Кривонос. Фото: скриншот видео "Руху нових сил"
Семен Кривонос. Фото: скриншот видео "Руху нових сил"

Кабинет министров на заседании 19 мая назначил главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Отметим, что Кривонос в 2015-2016 годах работал первым заместителем начальника Одесской таможни. В 2019-2020 годах занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия "Племенной завод "Плосковский".

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Кривонос при этом известен как соратник бывшего главы Одесской областной администрации и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и член политсовета его партии "Рух нових сил", а также руководитель направления работы по разработке законопроектов в "Офисе простых решений и результатов", который также возглавляет Саакашвили.

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28 апреля правительство определило его победителем конкурса на вышеуказанную должность.

Напомним, что 13 марта 2020 года Кабмин ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию и создал три новых органа власти: Госинспекцию градостроительства, Госагентство по техническому регулированию в градостроительству и Государственную сервисную службу градостроительства.

При этом 23 декабря 2020 года правительство решило создать Госинспекцию архитектуры и градостроительства и ликвидировать Госинспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства. В марте был объявлен конкурс на главу объединенной инспекции.

Отметим также, что на заседании 18 мая Кабмин также временно возложил исполнение обязанностей министра развития экономики на Ирину Новикову и назначил замминистра энергетики Юлию Подкоморную.

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