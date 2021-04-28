Кабмин определил победителем конкурса на главу Госархинспекции соратника Саакашвили

Кабинет министров на заседании 28 апреля определил Семена Кривоноса победителем конкурса на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан ("Слуга народа").

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, победителем конкурса на должность заместителя главы Государственной налоговой службы определен Евгений Олейников. Его же и переназначили на эту должность с 6 мая уже по результатам конкурса.

Ранее, с 14 мая 2020 года он был назначен на эту должность вне конкурса — по контракту на период действия карантина. Напомним, в феврале Верховная Рада, преодолев вето президента Владимира Зеленского, Рада вернула конкурсы на госдолжности.

В свою очередь, отметим, что Кривонос в 2015-2016 годах работал первым заместителем начальника Одесской таможни. В 2019-2020 он занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия "Племенной завод "Плосковский".

Кривонос при этом известен как соратник бывшего главы Одесской областной администрации и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и член политсовета его партии "Рух нових сил", а также руководитель направления работы по разработке законопроектов в "Офисе простых решений и результатов", который также возглавляет Саакашвили.

Напомним также, что 13 марта 2020 года Кабмин ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию и создал три новых органа власти — Госинспекцию градостроительства, Госагентство по техническому регулированию в градостроительству и Государственную сервисную службу градостроительства.

23 декабря 2020 года правительство приняло постановление о создании Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины и ликвидации Госинспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства. В марте был объявлен конкурс на главу объединенной инспекции.