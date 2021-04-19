"Новая ГАСИ". Глава Минрегиона Чернышов решил отстраниться от Парцхаладзе и Саакашвили

Глава Минрегиона Алексей Чернышов, который единолично руководит процессом реформы ГАСИ, постоянно лавирует между разными группами влияния в строительной отрасли. Сейчас Чернышов готов бросить старых союзников — Саакашвили, Парцхаладзе и братьев Горовых, и хочет назначить главой всего архстройконтроля человека одиозного экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева
Сегодня в Минрегионе важный день — у министра Алексея Чернышова собеседование с претендентами на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроения (ГИАГ — по сути, это "новая ГАСИ"). Основными кандидатами являются двое. Один из них бывший одесский таможенник Семен Кривонос, которого лоббирует Саакашвили и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, завязанный на крупных застройщиков. Второй — это Сергей Шевченко, старый сотрудник экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева времен Порошенко, которого со скандалом уволили из инспекции. Чернышов последнее время делил контроль над архстройконтролем с группой Саакашвили-Парцхаладзе, которые, впрочем, являются только вершиной айсберга. Но, похоже, сейчас все пойдет не так.
Реформа ГАСИ по состоянию на весну 2021 года изрядно забуксовала. ГАСИ так окончательно не ликвидирована, новые органы — Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства были ликвидированы, так и не заработав по-настоящему. А запускать призванную заменить и коррумпированную ГАСИ, и ликвидированные новые органы ГИАГ никто последние полгода особенно не спешил.
Многие видели это следствием установления полного контроля над процессом реформирования главы Минрегиона Чернышова. Ему, а также его союзникам по реформе из числа крупных застройщиков, большого смысла спешить с окончательной ликвидацией ГАСИ не было. Ведь затянувшийся "переходный период" позволял бенефициарам реформы успешно решать все свои вопросы и наметившийся консенсус всех более-менее устраивал.
В числе партнеров Чернышова по внедрению реформы оказались сразу несколько мощных групп влияния. В первую очередь нужно отметить Конфедерацию строителей Украины во главе с крупным застройщиком и экс-замглавы Минрегиона Львом Парцхаладзе. КСУ принимала активное участие в разработке реформы от Чернышова, проводила круглые столы и презентации, а многие нововведения реформы, как например передача сервисных функций в строительстве, были очевидно в интересах участников Конфедерации.
Еще одним союзником стал Офис простых решений и результатов Михеила Саакашвили, которые обеспечивали реформе мощную медийную поддержку.
Вице-президентом КСУ является нардеп от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко, крепко связанный с другими застройщиками-однопартийцами из ОПЗЖ Вадимом Столаром, Татьяной Плачковой, которая, по информации СМИ, является гражданской женой одного из одиозных братьев Горовых — Алексея. Братьев Горовых называли "смотрящими" за строительством во времена Януковича. И с именем, хоть они стараются как можно реже попадать в СМИ, ассоциируется огромная коррупция в ГАСИ.
Таким образом вокруг Чернышова объединилась группа фигур, которые и разделили между собой контроль над системой архстройконтроля. Подтверждением чему стало назначение Чернышовым в конце февраля 2020 года на должность и.о. главы ГАСИ Сергея Галицына, который считается близким к братьям Горовым.
Тем временем вечно тянуть с запуском ГИАГ, которая должен полностью заменить ГАСИ, было нельзя и 1 апреля состоялся первый этап конкурса на должность главы нового органа. Всего на эту должность было 17 претендентов, но до финального этапа дошли только трое. Первый — архитектор и активист Виталий Молочко, в первую очередь известный как автор проекта по реконструкции здания Украинского института научно-технической информации, известного как "Летающая тарелка" на метро Лыбидская в Киеве.
Второй участник финального этапа конкурса — бывший заместитель главы Одесской таможни, юрист Семен Кривонос. Он известен как член политсовета партии Саакашвили "Рух нових сил", а сегодня как руководитель направления работы по разработке законопроектов ОПРР. С Саакашвили Кривонос начал сотрудничать еще в Одессе, откуда, к слову, родом и Плачкова, и где начинали свою работу на ниве строительства Горовые. Так что нет ничего удивительного, что Кривонос является креатурой группы Парцхаладзе-Саакашвили-Исаенко-Столар-Горовые.
Третьим стал небезызвестный в околостроительной кругах юрист и строительный эксперт Сергей Шевченко. Впрочем, экспертом он стал относительно недавно, а с 2009-го по 2020 год работал в ГАСИ. В 2014 году Шевченко возглавил Департамент нормативно-правового обеспечения ГАСИ, и большую часть времени руководил этим Департаментом, когда инспекцию возглавлял Алексей Кудрявцев. Причем СМИ называли Шевченко не иначе как "правая рука Кудрявцева". Кудрявцев широко известен как глава ГАСИ, уволенный с должности за поддельный диплом о высшем образовании (следствие по этому делу идет до сих пор), однако диплом скорее всего был лишь поводом. На самом деле причиной увольнения стала все та же коррупция, которая цвела в ГАСИ, вопреки всем обещаниям Кудрявцева реформировать инспекцию. В СМИ можно найти достаточно много описаний схем, которые работали в ГАСИ во времена Кудрявцева и многие из них не могли бы существовать без юридической поддержки в ГАСИ.
Например, СМИ утверждают, что ГАСИ сознательно проигрывала суды недобросовестным застройщикам, что не могло происходить без ведома Шевченко. Впрочем, Кудрявцев и после увольнения долго сохранял свой контроль над многими процессами в ГАСИ, и благодаря Шевченко, и благодаря тому, что некоторое время инспекцию возглавлял другой "человек Кудрявцева" — Александр Строкач.
Окончательно Кудрявцев был отстранен от влияния на ГАСИ в январе 2020 году, а Шевченко тогда был уволен и против него было возбуждено дисциплинарное производство. Суды по восстановлению в должности и отмене производства Шевченко проиграл. А в октябре 2020 года СБУ проводило обыски касательно документов, подписанных Шевченко. Разумеется, все это время Кудрявцев пытается так или иначе вернуть архстройконтроль под свое влияние.
Таким образом в самое ближайшее время Чернышов должен выбрать одного из трех оставшихся кандидатов на главу ГИАГ. И его возможный выбор предсказать было бы достаточно просто. Учитывая наличие договоренностей с Горовыми, Парцхаладзе и Саакашвили новый орган должен бы возглавить ставленник этой группы Кривонос.
По информации наших источников, Чернышов намерен поставить во главу ГИАГ не Кривоноса, а креатуру Кудрявцева — Шевченко. Объясняется это тем, что Чернышов, который ранее ориентировался на главу Офиса Президента Андрея Ермака, решил резко переориентироваться на министра внутренних дел Арсена Авакова. А последнему, в отличие от Ермака, куда проще находить общий язык не с застройщиками из ОПЗЖ, а с проверенными кадрами времен Порошенко, вроде Кудрявцева, несмотря на всю его токсичность.
Разумеется, подобные планы Чернышов не мог долго держать в тайне от Горовых, а Горовым и их партнерам подобное поведение не могло понравится. По имеющейся у нас инсайдерской информации, глава Минрегиона всерьез обеспокоен возможной реакцией своих теперь уже бывших партнеров и соратников и пытается получить для себя государственную охрану.