День обысков в ГАСИ: на чьей стороне СБУ сыграла в "войне кланов строительной мафии"?

В среду, 21 октября, Служба безопасности Украины устроила настоящий рейд с обысками, которые прошли как непосредственно в офисах государственного учреждения, так и в "подконтрольных коммерческих структурах, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах".

Как заявили в пресс-службе СБУ, обыски проводились в рамках расследования уголовного производства в отношении фактов "масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию".

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Других подробностей в СБУ не сообщили, однако в сети, со ссылкой на инсайдеров, сразу же появилась информация о том, что в этом производстве фигурируют фамилии практически всех крупных игроков строительного рынка, которых принято именовать так называемой "строительной мафией".

Чтобы попробовать разобраться, против кого могут быть направлены обыски и уголовные производства СБУ, нужно вспомнить, что происходило вокруг ГАСИ и строительной отрасли в последние месяцы.

Итак, в марте 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский и Кабинет министров Украины приняли решение о масштабной реформе градостроительства и ликвидации ГАСИ как органа. Однако этому событию предшествовало серьезное противостояние за влияние на ГАСИ и строительный бизнес.

СМИ писали, что пока главой Офиса Президента Украины был Андрей Богдан, очень неплохо развивался строительный бизнес его друга, известного киевского застройщика, основателя компании SAGA Development Андрея Вавриша. Вместе с Вавришем благоприятной ситуацией на рынке недвижимости пользовались и его партнеры, среди которых, в первую очередь, стоит выделить действующего народного депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также Вадима Столара и братьев Юрия и Алексея Горовых.

Все эти застройщики, как утверждается в журналистских расследованиях, имели своих людей в штате ГАСИ, которые имели доступ к реестру этой организации и могли в ручном режиме управлять выдачей разрешительной документации. Собственно, из-за устойчивого реноме "коррупционного клеща" руководство государства и приняло решение о ликвидации ГАСИ.

Однако, в феврале 2020 года, когда Андрей Богдан был уволен с должности главы Офиса Президента, а его место занял Андрей Ермак, на авансцену строительного рынка начала выходить другая группа людей, связанных со строительным бизнесом. После того, как в Офисе Президента отказались от идеи разделить должности киевского городского головы и главы КГГА, что должно было лишить мэра столицы Виталия Кличко львиной доли его полномочий, СМИ все чаще стали писать о том, что между властью Киева и Офисом президента в лице Ермака достигнуто взаимопонимание, и, как утверждают журналисты, достигнуто оно благодаря приходу на строительный рынок столицы Дениса Комарницкого — в прошлом главы фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете, и также, разумеется, застройщика. С именем Комарницкого связывают компании "Эко-Буд-Трейд", "Скайбуд Груп", "БК Роял Хаус" и другие.

В последнее время СМИ именно Комарницкого называют "смотрящим" за строительным бизнесом в Киеве. С ним также связывают фигуру кума Андрея Ермака, народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Об их совместной работе свидетельствуют и скандальные пленки выгнанного из "Слуги народа" нардепа Гео Лероса. Так, недавно этот депутат выложил очередную порцию компрометирующих записей, которые якобы получил от СБУ. На этих пленках люди с голосами, похожими на голоса Тищенко и Комарницкого, обсуждают обыски, которые были проведены в компаниях, связанных с Комарницким, по делу о строительстве Подольско-Воскресенского моста. Комарницкий якобы просит Тищенко через своего кума Ермака "потушить" вопрос.

Таким образом вырисовываются два противоборствующих клана "строительной мафии". С одной стороны Богдан, Вавриш, Исаенко, Столар и Горовые, которым своими сливами помогает Гео Лерос. С другой стороны, им противостоит клан Ермака-Тищенко-Комарницкого. Также на стороне этого клана, как утверждают СМИ, выступает действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и еще один крупный застройщик, в прошлом заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

На самом деле между этими кланами больше общего, чем различий. И те и другие хотят доминировать на строительном рынке, для чего и тем и другим нужна "ручная ГАСИ". И оба этих клана, мягко говоря, не совсем устраивает реформа ГАСИ, в том виде, в котором она задумана. Собственно говоря, именно войной этих двух кланов во многом определяется тот факт, что реформа постоянно тормозится.

У клана Вавриша-Иваенко в ГАСИ до сих пор остаются их люди, что позволяет, пусть и в урезанном режиме, но влиять на разрешительные процессы в градостроении. Возможно, именно этим влиянием объясняется то, что Вавришу недавно ГАСИ дала разрешение на строительство своего офисного центра в исторической части Киева. Так что для клана Вавриша-Исаенко в первую очередь стремиться сохранить ГАСИ в том или ином виде, пусть и реформированном, главное, чтобы была возможность сохранить там свои кадры.

Клану Тищенко-Комарницкого ГАСИ также нужна, но только в том случае, если инспекция будет полностью очищена от "инородных элементов", работающих в интересах другого клана. Именно поэтому предлагаются все новые и новые варианты реформирования ГАСИ. В частности, в конце лета свое видение реформы предложил Офис простых решений Михеила Саакашвили, где первую скрипку в том, что касается реформы градостроительства, играет Парцхаладзе. Ну а реформа тем временем продолжает пробуксовывать.

На чьей же стороне сыграла СБУ, устроив день обысков для ГАСИ и строителей? Можно предположить, что обыски проходили, в первую очередь, в интересах клана Тищенко-Комарницкого. Главный покровитель этой группы Андрей Ермак — де-факто на сегодняшний день второй человек в государстве, и имеет объективно больше влияния на СБУ. К тому же не так давно сообщалось об обысках в компаниях застройщика Вадима Столара, близкого к группе Вавриша-Исаенко. И нынешние масштабные следственные действия могут быть лишь масштабированием действий в отношении Столара.

С другой стороны, нельзя исключать, что в этот раз обыски оказались в интересах группы Вавриша-Исаенко. У них также хватает влиятельных покровителей, а у Ермака и Тищенко недоброжелателей.

Нельзя исключать и третий вариант, когда СБУ действует в каких-то своих интересах, и кому-то выгодно, чтобы "война кланов в строительной мафии" продолжалась как можно дольше в условиях относительного паритета".

Как бы там ни было, от этих разборок между крупными застройщиками будет крайне мало пользы и строительному рынку как таковому, и развитию государства.