Троянский Лев: почему вхождение Парцхаладзе в Офис Саакашвили притормозилось

Реакция Льва Парцхаладзе на широкое обсуждение в СМИ возможности его назначения в Исполнительный комитет Национального совета реформ к Михеилу Саакашвили, стала по сути подтверждением того, что такой план был, но застопорился и потребовал некоторой корректировки. Те, кто трудоустраивают Льва Ревазовича, отступать не собираются. Ну а тем временем под стенами Минрегиона уже начались митинги против коррупции в строительстве.

С наскоку назначить известного застройщика, чиновника и политика из команды экс-президента Петра Порошенко Льва Парцхаладзе в Офис простых решений (а именно так Саакашвили переименовал Исполком Нацсовета реформ) оказалось не так просто, и теперь влиятельным партнерам Льва Ревазовича во власти приходится поднапрячься, чтобы превратить съевшего не одну собаку в насквозь коррумпированном строительном бизнесе Парцхаладзе в сторонника реформы ГАСИ, чтобы потом протянуть его в Офис Саакашвили в качестве такого себе "Троянского Льва".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Тут нужно напомнить, что трудоустроить Парцхаладзе к Саакашвили намерены глава Офиса Президента Андрей Ермак и его младший партнер министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Об этом написали многие СМИ, ссылаясь как на собственные инсайды, так и на общую логику событий на строительном рынке. План у Ермака и Чернышова был достаточно простой: устроить искушенного в вопросах строительства Парцхаладзе в Офис старому студенческому другу Ермака Саакашвили, чтобы Лев Ревазович курировал в Исполкоме реформ реформу родного для него направления — строительства, что позволило бы ему повернуть инициированную Президентом Владимиром Зеленским реформу градостроительства в нужное и Ермаку, и Чернышову, и самому Парцхаладзе русло.

Тут, видимо, стоит напомнить, что еще в марте Кабинетом министров было принято решение ликвидировать погрязшую в коррупции Государственную архитектурно-строительную инспекцию, создав вместо нее три новых органа, которые разделят регулирующие, разрешительные, контролирующие и надзорные функции, что в купе с максимальной автоматизацией регулирования строительства должно искоренить коррупцию в этой сфере. Неудивительно, что никому из названной тройки такая реформа понравиться не могла. Ведь у каждого из них есть свои немаленькие интересы в строительном бизнесе. Ермак уже давно пытается взять под контроль строительство в Киеве при помощи прославившегося в качестве члена "молодой команды Черновецкого" Дениса Комарницкого, Чернышов, как и Парцхаладзе, сам достаточно крупный застройщик, и контроль над ГАСИ позволил бы им самим диктовать себе правила.

К слову, у Парцхаладзе контроль над ГАСИ совсем недавно, во времена президентства Петра Порошенко, уже был в лице подконтрольного ему начальника инспекции Сергея Кузьмина. Сам же Парцхаладзе в то время занимал должность первого заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ, что давало ему возможность практически в ручном режиме регулировать строительные нормы. Однако после смены власти и сам Парцхаладзе, и Кузьмин своих должностей лишились, а тут еще и ГАСИ, на которое у Льва Ревазовича оставалось какое-то влияние, собрались окончательно ликвидировать.

Неудивительно, что со старта реформы градостроительства Працхаладзе к числу сторонников реформы отнести было трудно. В качестве президента Конфедерации строителей Украины он достаточно активно критиковал реформу. Еще 29 мая этого года Лев Ревазович активно пытался обратить внимание власти на то, что реформа ГАСИ "не стимулирует, а тормозит развитие строительства". Однако после того, как СМИ сообщили о его возможном приходе в Офис простых решений Саакашвили, Парцхаладзе резко поменял риторику, связав критику в адрес своего возможного назначения с попыткой "заблокировать идею реформирования ГАСИ". В том же посте в "Фейсбуке" Парцхаладзе практически прорычал: "Реформе ГАСИ быть!", пообещав продолжить "битву за цивилизованный рынок", несмотря на сопротивление неких "новых смотрящих", которым не понравились "идеи и предложения, которые мы предоставили правительству".

И хотя на первый взгляд такая резкая смена риторики Парцхаладзе выглядит совершенно нелогичной, но логика здесь есть, и она достаточно проста. Увидев, какую волну критики вызвало намерение назначить Парцхаладзе ответственным за реформу градостроительства, он и его покровители решили немного подождать с назначением и сменить тактику. Теперь Парцхаладзе пытается выдавать себя за ярого сторонника президентской градостроительной реформы, который знает свое дело и может ее реализовать, поборов коррупцию в отрасли. И на этой волне, как рассчитывают Ермак, Чернышов и Парцхаладзе, последний сможет триумфально въехать в Офис Саакашвили. Такая себе операция "Троянский Лев".

Впрочем, убедить хоть кого-нибудь в удивительном перерождении Парцхаладзе из противника реформы ГАСИ в ее пылкого поклонника будет крайне трудно по той простой причине, что то состояние, в котором оказалась ГАСИ в последние годы, и которое потребовало радикальных хирургических методов лечения, является в очень большой степени результатом деятельности самого Парцхаладзе. Именно Лев Ревазович вместе с подконтрольным ему Кузьминым стоит за появлением института "смотрящих" в ГАСИ, и именно Парцхаладзе считают олицетворением коррупции в строительной отрасли.

Во времена Порошенко, занимая кресло замминистра в Минрегионе, именно с легкой руки Парцхаладзе были изменены государственные строительные нормы, из-за которых застройщики и покупатели нового жилья оказались в ситуации, когда уже построенные дома оказалось невозможным сдать в эксплуатацию, поскольку их планировали и начинали строить еще до новшества, введенного Парцхаладзе. И застройщикам приходилось идти на поклон к Льву Ревазовичу и в специально созданный им орган — Научно-технический совет, чтобы тот выдал им разрешение на введение объектов в эксплуатацию. При помощи каких именно аргументов парцхаладзовский НТС уговаривали дать разрешение на уже построенные объекты догадаться, наверное, не сложно.

Так что, как бы ни старался Лев Ревазович прикинуться Гераклом, расчищающим авгиевы коррупционные конюшни, то, что сегодня строительная отрасль считается одной из самых коррупционных — дело его рук. Ну а президентская реформа ГАСИ ставит перед собой цели ровно противоположные тому, на чем Парцхаладзе специализировался большую часть своей сознательной жизни.

Однако попытка Парцхаладзе и его соратников "переобуться" говорит и еще об одном. Если раньше их главной задачей было сохранить ГАСИ, пусть и с новой вывеской, для чего они и выступали с критикой реформы. Не стоит, мол, рубить с плеча, ликвидируя инспекцию под чистую, ведь из-за этого может обвалиться вся строительная отрасль, достаточно лишь убрать коррупционные практики внутри самой ГАСИ. Теперь же стало совершенно очевидно, что сохранить инспекцию ни в каком виде уже не удастся, и Парцхаладзе, Чернышову и компании придется довольствоваться задачей минимум — установить свой контроль над всеми тремя новосозданными органами, для чего их нужно будет наполнить подконтрольными людьми. И, похоже, именно способствование решению этой задачи теперь будет главным для Парцхаладзе в Офисе простых решений. Ведь отказываться от его назначения туда никто не собирается.

Кстати, после того как СМИ облетела информация о возможном назначении Парцхаладзе в Офис к Саакашвили гражданских активистов, знакомых с ситуацией в сфере строительства, стали терзать смутные сомнения. Слишком уж откровенным как попытка сорвать реформу ГАСИ выглядела эта инициатива. Как следствие — под зданием Министерства развития общин и территорий провели акцию против коррупции в строительной отрасли, то есть против противодействия ликвидации ГАСИ.

"Была реформирована ГАСИ, которая должна была быть разделена на три органа. Один из них, в частности, ГИГУ (Государственная инспекция градостроительства Украины). Функции надзора и контроля за вопросами градостроительства возложены непосредственно на ГИГУ. Однако ГИГУ пока существует только юридически, на бумаге. По факту физически она не функционирует", — рассказал сокоординатор Штаба обороны Киева, член Комиссии КГГА и вопросов резонансных застроек Сергей Мельниченко.

Не отреагировать на эту акцию министр Чернышов, которого напрямую в затягивании реформы ГАСИ обвиняли не только СМИ и эксперты, но народные депутаты от "Слуги народа" из профильного парламентского комитета, разумеется, не мог. Но и в этой ситуации он, по сути, поиздевался над митингующими, заявив, что нашел время пообщаться с митингующими, но о большинстве фактов якобы информирован и без них.

"Вопрос касается градостроительной политики и реформы ДАБИ: звучали фамилии, обвинения, требования. Большинство изложенных в частной беседе фактов мне известны, по некоторым уже ведется работа. Можно ли остановить коррупцию, которая годами кормила отдельных дельцов? Да. Будет ли это сегодня? Нет. Будет громко и иногда болезненно? Да", — прокомментировал акцию протеста Чернышов, как бы намекая: "Коррупцию в строительстве преодолеем, конечно, но не сегодня, а как-нибудь потом… после того, как порешаем все вопросы с Парцхаладзе.