Реформа ГАСИ не стимулирует, а тормозит развитие строительства — Парцхаладзе

Реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на данном этапе не стимулирует, а тормозит развитие строительства.

Об этом заявил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Следует обратить внимание на статистику. Вот наглядная иллюстрация проблем внедрения реформы ГАСИ. И это только докарантинная история", — отметил он.

Парцхаладзе добавил, что только 22% уже построенного жилья введено в эксплуатацию.

По данным Госстата — за первый квартал 2020 года в Киеве ввели в эксплуатацию только 88,2 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 50% меньше чем в первом квартале 2019 года.

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В то же время около 236,5 тысяч квадратных метров до сих пор ждут решения ГАСИ на ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года.

В целом же, по информации ЛУН и расчетам ЛУН Город, в Киеве построили около 397 тысяч квадратных метров жилья.

"Следствие всего этого — остановка инвестиций в строительную отрасль, большое количество инвесторов "без жилья", невозможность старта новых проектов. Реформа ГАСИ должна стимулировать развитие строительства", — отметил президент КСУ.

Напомним, 13 марта 2020 года Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).