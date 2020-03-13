Правительство поддержало ликвидацию ГАСИ

Сегодня, 13 марта, Кабинет министров Украины на выездном заседании поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), передает УНН.

По данным агентства, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания поставил пункт 4.2 повестки дня "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, внесение изменений в некоторые постановления КМУ" на голосование.

"Сегодня мы принимаем эти два решения, в среду будет принято три кадровых решения, где мы назначим соответствующих исполняющих обязанности, которые будут дальше проводить государственную регистрацию... и, соответственно, будет назначен глава ликвидационной комиссии ГАСИ, который будет как раз осуществлять ликвидацию... Переходный период займет от 2 до 3 месяцев... Если других замечаний нет, ставится на голосование пункт 4,2 о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления КМУ с учетом предложений и замечаний профильных министерств с доработкой в течение одного дня", — заявил премьер.

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Министры поддержали решение.

"ГАСИ — это коррупционный клещ, который забирал оборотные средства и "оборотку" со строительного рынка. Первый шаг — ликвидация ГАСИ... Следующий шаг — внесение изменений в действующее законодательство. И далее разработка электронной системы — перевод нашей работы в электронный формат полностью", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Государственной архитектурно-строительной инспекции больше не будет мошеннических схем, в противном случае это ведомство будет ликвидировано.