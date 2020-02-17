Политика 40 минут назад

Профильный вице-премьер хочет ликвидировать ГАСИ

ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время

Профильный вице-премьер хочет ликвидировать ГАСИ Профильный вице-премьер хочет ликвидировать ГАСИ
Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль — выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция — это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому, конечно, ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", — сказал Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим — прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", — отметил он.

Читайте также:
ДАБИ урежут полномочия, если продолжится саботаж строительства дорог — Голик

Шмыгаль добавил, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Государственной архитектурно-строительной инспекции больше не будет мошеннических схем, в противном случае это ведомство будет ликвидировано.

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Обновление жилья в Украине в 4 раза отстает от срока эксплуатации — нардеп
Обновление жилья в Украине в 4 раза отстает от срока эксплуатации — нардеп
Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма
Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма
Шулявский мост подорожает еще на 700 миллионов гривен
Шулявский мост подорожает еще на 700 миллионов гривен
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Россия не сможет достроить "Северный поток-2" — США

  2. В РФ назвали условие для проведения следующей "нормандской встречи"

  3. В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

  4. В Житомире на карантин отправят строителей из Китая из-за коронавируса

  5. Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

Загрузка...