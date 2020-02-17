Профильный вице-премьер хочет ликвидировать ГАСИ

Вице-премьер-министр — министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль — выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция — это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому, конечно, ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", — сказал Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

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"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим — прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги", — отметил он.

Шмыгаль добавил, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Государственной архитектурно-строительной инспекции больше не будет мошеннических схем, в противном случае это ведомство будет ликвидировано.