Политика 40 минут назад

СБУ провела 50 обысков вокруг ГАСИ. Ищут "строительную мафию" Комарницкого или Вавриша?

обыски прошли в центральном аппарате ГАСИ, ее территориальных органах, децентрализованных органах архстройконтроля, а также у представителей строительного рынка, которые якобы "крышевали" схемы незаконной выдачи разрешений в ГАСИ

СБУ провела 50 обысков вокруг ГАСИ. Ищут "строительную мафию" Комарницкого или Вавриша? СБУ провела 50 обысков вокруг ГАСИ. Ищут "строительную мафию" Комарницкого или Вавриша?

Служба безопасности Украины сегодня провела более 50 обысков по всей Украине по делу о коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Разоблачена схема масштабной незаконной выдачи разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. 

Об этом сообщает сайт СБУ.

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Как сообщает наш источник в ГАСИ, обыски прошли в центральном аппарате ГАСИ, ее территориальных органах, децентрализованных органах архстройконтроля, в частности, г. Киева, а также у представителей строительного рынка, которые якобы "крышевали" схемы незаконной выдачи разрешений в ГАСИ.

В самом ГАСИ пока не комментируют ситуацию.

По словам источников в ГАСИ, спецоперация СБУ может быть связана с активной деятельностью в Киеве бывшего главы фракции блока Черновецкого Дениса Комарницкого, которого СМИ связывают с Николаем Тищенко — нардепом от СН близким к главе ОП Андрею Ермаку.

Напомним, что нардеп Гео Лерос недавно выложил в сеть аудиозапись якобы разговора Николая Тищенко с Денисом Комарницким. В беседе, которая, судя по звукам, велась в бане, речь шла об обысках у Дениса Комарницкого по поводу строительства Воскресенского моста в Киеве.

Он связывается с Тищенко, чтобы тот с помощью своего кума Андрея Ермака, "потушил" этот вопрос. При этом намекает на то, что все они — родом с "лихих" девяностых. По словам Гео Лероса, эту запись "слили" ему из СБУ.


Нардепа Гео Лероса связывают с экс-главой ОП Андреем Богданом, который в свою очередь дружен с известным столичным застройщиком Андреем Вавришем, у которого в июне этого года обыски проводила ДБР. После этого Вавриш откровенно говорил, что дружба с Богданом вредит его бизнесу, намекая, что становится объектом мести со стороны теперешнего главы ОП Андреем Ермаком.

Ранее СМИ писали, что тандем Тищенко-Комарницкий лишили влияния Вавриша и Богдана на процессы в Киеве и взяли под свою опеку мера Киева Виталия Кличко, отставки которого добивался Андрей Богдан. Однако, Вавриш и его партнеры застройщики нардепы от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко и Вадим Столар, а также братья Горовые, имеющие связи в терорганах ГАСИ, еще сохраняют определенное влияние в архстройконтроле.

Недавно ГАСИ разрешила Андрею Вавришу строить "деловой центр" в историческом центре Киева. Так что, обыски вокруг могут быть наоборот "ответным ударом" по Андрею Вавришу. Кстати, недавно с обысками приходили и к Вадиму Столару.

Напомним, что ГАСИ было ликвидировано постановлением Кабмина в марте 2020 года, но сейчас пребывая в состоянии ликвидации продолжает осуществлять разрешительные функции до момента полноценного запуска двух новых органов Госинспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства.

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