СБУ провела 50 обысков вокруг ГАСИ. Ищут "строительную мафию" Комарницкого или Вавриша?

Служба безопасности Украины сегодня провела более 50 обысков по всей Украине по делу о коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Разоблачена схема масштабной незаконной выдачи разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом сообщает сайт СБУ.

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Как сообщает наш источник в ГАСИ, обыски прошли в центральном аппарате ГАСИ, ее территориальных органах, децентрализованных органах архстройконтроля, в частности, г. Киева, а также у представителей строительного рынка, которые якобы "крышевали" схемы незаконной выдачи разрешений в ГАСИ.

В самом ГАСИ пока не комментируют ситуацию.

По словам источников в ГАСИ, спецоперация СБУ может быть связана с активной деятельностью в Киеве бывшего главы фракции блока Черновецкого Дениса Комарницкого, которого СМИ связывают с Николаем Тищенко — нардепом от СН близким к главе ОП Андрею Ермаку.

Напомним, что нардеп Гео Лерос недавно выложил в сеть аудиозапись якобы разговора Николая Тищенко с Денисом Комарницким. В беседе, которая, судя по звукам, велась в бане, речь шла об обысках у Дениса Комарницкого по поводу строительства Воскресенского моста в Киеве.

Он связывается с Тищенко, чтобы тот с помощью своего кума Андрея Ермака, "потушил" этот вопрос. При этом намекает на то, что все они — родом с "лихих" девяностых. По словам Гео Лероса, эту запись "слили" ему из СБУ.



Нардепа Гео Лероса связывают с экс-главой ОП Андреем Богданом, который в свою очередь дружен с известным столичным застройщиком Андреем Вавришем, у которого в июне этого года обыски проводила ДБР. После этого Вавриш откровенно говорил, что дружба с Богданом вредит его бизнесу, намекая, что становится объектом мести со стороны теперешнего главы ОП Андреем Ермаком.

Ранее СМИ писали, что тандем Тищенко-Комарницкий лишили влияния Вавриша и Богдана на процессы в Киеве и взяли под свою опеку мера Киева Виталия Кличко, отставки которого добивался Андрей Богдан. Однако, Вавриш и его партнеры застройщики нардепы от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко и Вадим Столар, а также братья Горовые, имеющие связи в терорганах ГАСИ, еще сохраняют определенное влияние в архстройконтроле.

Недавно ГАСИ разрешила Андрею Вавришу строить "деловой центр" в историческом центре Киева. Так что, обыски вокруг могут быть наоборот "ответным ударом" по Андрею Вавришу. Кстати, недавно с обысками приходили и к Вадиму Столару.

Напомним, что ГАСИ было ликвидировано постановлением Кабмина в марте 2020 года, но сейчас пребывая в состоянии ликвидации продолжает осуществлять разрешительные функции до момента полноценного запуска двух новых органов Госинспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства.