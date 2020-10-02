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1 час назад

Лерос обнародовал записи разговоров кума главы Офиса президента и "киевским смотрящим"

По утверждению Лероса, Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы

Гео Лерос. Фото: Facebook Гео Лерос. Фото: Facebook
Гео Лерос. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции Слуга народа, обнародовал часть записей разговоров, которые якобы указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Об этом Лерос рассказал в своем Youtube-канале. По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко — кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком.

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Лерос напомнил, что Комарницкий связан со Степаном Черновецким — сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра.

"У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства — Delo.ua). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака". За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого — товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ — прямо во двор Службы безопасности", — рассказал народный депутат.

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По утверждению Лероса, Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.

Нардеп добавил, что в скором времени обнародует вторую часть подборки записей о политическом противостоянии в Киеве, а также в доказательства подготовки нападения на него.

На своей странице в Facebook нардеп отметил, что сведения об угрозах Комарницкого и Тищенко внесены в Единый госреестр досудебных расследований.

Напомним, политический консультант Дмитрий Джангиров высказал мнение, что новые пленки народного депутата Гео Лероса — ничто иное как ответ многолетнего "смотрящего" за Киевом Вадима Столара на обыски СБУ в его компании "bUd development", которая замешана в строительных аферах.

29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании bUd development, которая принадлежит многолетнему "смотрящему" за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

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В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

 

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