"Новые пленки Гео Лероса неправдоподобны", — политолог

Новые пленки народного депутата Гео Лероса — ничто иное как ответ многолетнего "смотрящего" за Киевом Вадима Столара на обыски СБУ в его компании "bUd development", которая замешана в строительных аферах.

Такое мнение высказал политический консультант Дмитрий Джангиров.

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Ранее Гео Лерос обнародовал новые пленки от честного офицера СБУ якобы с записями разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого, которые готовят на него покушение.

"Конечно же "честный офицер СБУ" в данном контексте звучит, как некое среднее между сказочным и комедийным персонажем. Хотя, скорее всего, этот персонаж, просто-напросто вымышленный для того, чтобы придать сомнительным записям хотя бы минимальной правдоподобности. Как мы помним, его скандальные "пленки Ермака" на поверку оказались пустышкой", — пишет Джангиров в своем блоге.

Кроме того, Джангиров видит большую роль в пленках Гео Лероса известного многолетнего "смотрящего" за Киевом, народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.

"И сейчас можно указать на вполне четкое совпадение, возможно менее пафосное, но, зато не менее знаковое. Новое скандальное заявление Гео Лероса совпало с обысками в офисе известного "смотрящего" за строительной сферой Киева Вадима Столара. Как только последний испытывает трудности общения с правоохранительными органами, то сразу же появился "разоблачитель по вызову" Гео Лерос", — сообщил политический консультант.

Политолог Елена Дяченко пишет у себя в Facebook, что Лерос и старые, и за новые пленки получил оплату. "Или что же тогда получается, не врут анонимные телеграмм-каналы, что Лео работает не из любви к искусству, а продал Зеленского и свое членство во фракции за тридцать биткоинов? Или слава Джулиана Ассанжа не дает покоя? А может просто не взлетает разоблачительный проект и пора на покой", — пишет Дяченко.

На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко. 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании "bUd development", которая принадлежит многолетнему "смотрящему" за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.