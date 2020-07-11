Строительная "бригада" Киева: кто стоит за пленками Гео Лероса? 

Не так давно народный депутат от партии "Слуги народа" Гео Лерос задекларировал доходы в размере 20 млн грн и наличие других дорогостоящих материальных ценностей. Расследование издания Big Kyiv указывает на то, что эти средства Гео Лерос мог получить за обнародование компрометирующих записей против главы Офиса президента Андрея Ермака.

Пленки народного депутата Гео Лероса о большой коррупции в Киеве и окружении президента сначала произвели взрыв бомбы. Но потом стало понятно, что это всего лишь петарда, которая направлена на то, чтобы отвлечь внимание от грандиозной попытки реализовать частные бизнес-интересы бывших чиновником КМДА и теневых кардиналов Киева.

Гео Лерос оказался только частью большой схемы, которая должна позволить вернуть влияние Вадиму Столару, которого на протяжении уже многих лет журналисты и эксперты называют "смотрящим" за Киевом. Не так давно стало известно, что Вадим Столар под местные выборы запускает киевский телеканал на базе своего же бизнес-центра "Парус" на бульваре Леси Украинки и активно интригует по всем фронтам, пытаясь вернуть былое влияние на Виталия Кличко и неограниченный доступ к бюджету Киева. В том числе — через активное участие в переговорах и договорняках по кандидатам в мэры Киева и включение в партийные списки всех рейтинговых партий своих людей, для создания группы влияния в Киевсовете.

Поделить Киев вместе со Столаром хотел бы также его коллега, бывший чиновник КМДА периода президентства беглого Виктора Януковича Андрей Вавриш. К ним примкнули партнер Вавриша и по совместительству министр культуры Александр Ткаченко, а также политико-юридическая "крыша" в лице бывшего главы офиса президента Андрея Богдана.

В результате в Киеве может прийти к власти "бригада" в стиле "буйных" 90-х во главе с Столаром и Вавришем и под юридическим сопровождением Богдана.

Роль Гео Лероса остается важной как никогда: именно он будет выступать дальнейшим тараном позиций президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. "Депутат от "Слуги народа", вошедший в острый личный конфликт с Ермаком, скорее всего был использован в качестве удобной фигуры для оглашения и распространения компромата против главы Офиса Президента", — пишет в своем блоге известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Звучит, конечно, диковато. Народный депутат от "Слуги народа" компрометирует фактического главу политической силы "Слуга народа" Зеленского, поддержкой которого хотят заручится покровители Гео Лероса. Именно с этой целью Столар-Вавриш-Богдан "наняли" Гео Лероса, который должен додавить компроматом Зеленского и его окружение.

Так, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан уже прямо шантажирует Зеленского и не выбирает слов в отношении президента. А его партнер по строительству Андрей Вавриш заявляет о якобы "политическом преследовании" со стороны власти после следственных мер со стороны Государственного бюро расследований. А дальше цепочка тянется от Вавриша к Ткаченко, партнера Вавриша по "Одесской киностудии".

Строительные амбиции столичной "бригады" Столар-Ваврыш-Богдан-Ткаченко уже давно не просто слова, а кубометры бетона. При этом застраивают в основном объекты культурного наследия.

Недавно бывший чиновник КМДА при президенте Януковиче, директор киевской девелоперской компании Saga Development Андрей Вавриш подтвердил строительство жилых объектов на территории "Одесской киностудии". В интервью изданию "Новое время" Ваврыш заявил о начале проекта застройки "Одесской киностудии". Застройщик очертил проект на территории киностудии как большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций.

В то же время, ранее в 2019 году компании, которые связывают с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом и Андреем Ваврышем, уже начали возводить жилой комплекс на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел (входящие в структуру МВД).

По данным журналистов-расследователей с Bihus.info, Национальная академия внутренних дел подписала договор на застройку двух участков с компанией "Резон" летом 2017 года. Будущий жилой комплекс называется O2 Residence и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА. В то же время назначение двух участков Нацакадемии — рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено.

Скорее всего, построенные на территории "Одесской киностудии" жилые объекты также не будут фактически использоваться "для размещения съёмочных групп", а будут проданы по рыночным ценам.

Также компания Saga Development реализует ряд проектов в Одессе. Скандальную репутацию получил проект застройки пляжа в районе санатория "Чкаловский". Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". В

гильдии считают, что народный депутат Александр Ткаченко действуя по предварительному сговору сфальсифицировал документы и совершил рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины — Одесской киностудии. Действия Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины. "Гильдия кинематографистов Одессы" считает, что Ткаченко является рейдером и незаконно получил под контроль "Одесскую киностудию".

Недавно журналисты программы расследований Bihus.info провели расследование и подтвердили существование организованной группы, которые поставили целью захватить власть в Киеве.

Более того, в Bihus.info назвали организатора коррупционной схемы в Киеве. В сюжете программы детально описывается влияние многолетнего серого кардинала столицы и владельца компании "Укржилбуд" Вадима Столара на принятие решений в Киевском городско совете, а также желание Столара повлиять на процесс выборов мэра Киева.

"Через Столара в Киеве проходило практически все. От оформления документов на землю до подключения канализации", — рассказывает автор программы Денис Бигус.

Bihus info также подтверждает, что Вадим Столар объединил усилия с Андреем Ваврышем, что должно помочь им восстановить свои позиции в городской власти столицы и возобновить коррупционные схемы.

"В течение 2015-2019 годах Столар возглавлял "теневой" центр принятия решений городской власти Киева", — отмечается в расследовании Bihus.info.

При этом стоит обратить внимание, что мэр Киева Виталий Кличко обратился с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ и ГБР относительно фактов коррупции столичных застройщиков, изложенных в материалах журналистов Bihus info.

"Чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", — заявил Кличко.

Еще один известный журналист Юрий Бутусов, который занимается скандальными делами, также обнародовал историю о завладении Ваврышем девелоперским проектом "Новый Подол" в Речном порту Киева. Летом прошлого года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что глава Офиса президента Андрей Богдан навязывает ему двух смотрящих — Андрея Вавриша и Александра Ткаченко. Первого — Андрея Вавриша — Кличко уволил в 2015 году с должности заместителя главного архитектора "за злоупотребления в сфере размещения наружной рекламы". Второй — Александр Ткаченко, — еще до избрания народным депутатом начал присматриваться к Киеву, а после избрания в Раду даже попытался сместить Кличко с поста главы КГГА.

Но тем не менее пока Богдан сидел на Банковой, Вавриш успел получить разрешение от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА на незаконную застройку жилкомплексом "Новый Подол" 13 гектаров береговой линии Подола. Получил бы Вавриш разрешение на застройку берега Днепра без давления на мэрию со стороны Богдана? Вряд ли.

При этом, строителями "Нового Подола" будут "Сага Девелопмент" Андрея Вавриша и "Перфект груп" Дмитрия Исаенко — вице-президента Конфедерации строителей Украины. Это второй общий проект Вавриша и Исаенко на Подоле. Первый — ЖК "Рыбальский", связанный с бывшим президентом Петром Порошенко, его деловым и политическим компаньоном Игорем Кононенко, а также Сергеем Тигипко.

На очереди застройка приморской территории Одессы жилым комплексом (на площадях "Одесской киностудии") и территории двух госкиностудий "Укркинохроника" (земля на Печерске) и "Национальной кинематеки" (земля рядом со станцией метро "Лесная"), которые сейчас активно банкротит министр культуры Ткаченко.

Данные Bihus.info свидетельствуют о том, что если "бригаде" Столар-Ваврыш-Богдан-Ткаченко удаться победить на выборах мэра Киева, то город может превратиться в большой коррупционный центр. И скорее всего тот-таки народный депутат Гео Лерос потом и не заметит коррупции в действиях своих "товарищей".