Госархстройинспекция легализовала "деловой центр" Вавриша в исторической застройке Подола

Государственная архитектурно-строительная инспекция 12 октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на завершение строительства объекта Saga City Space на улице Петра Сагайдачного, 18 на Подоле в Киеве. В разрешении он указывается как деловой центр, хотя по факту здание позиционируется как жилой комплекс.

Как пишут "Наші гроші", эта компания с осени 2019 года дважды пыталась получить в ГАСИ разрешение. В этом году ей уже дважды отказывали, в частности из-за превышения высотности фасада (17,3 м (3 этажа и мансарда) вместо 12 м (3 этажа)), необеспечения проезда, в том числе площадки для разворота пожарной техники и т.д.

По данным интернет-издания, Главное управление Нацполиции в Киеве с 10 июня расследует уголовное производство этого года, в рамках которого 17 августа на два участка по данному адресу Подольский райсуд Киева наложил арест. Однако 17 сентября этот арест отменил Голосеевский райсуд Киева, ссылаясь на нарушение территориальной подсудности.

ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрытые недиверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Овсий — юрист Андрея Вавриша, экс-заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры Киевгорадминистрации, а ныне владельца Saga Development.

Генподрядчиком строительства является ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз", с которым застройщик заключил договор в ноябре 2019 года.

Отметим, что Saga City Space снаружи выглядит достроенным — его фасад был открыт еще в конце июля.

Архитектурный проект комплекса разработала харьковская студия Олега Дроздова Drozdov & Partners, известная по другому зданию в этом районе — Театру на Подоле, вызвавшему в свое бурные дискуссии своим архитектурным обликом, резко выделяющимся на фоне окружающей исторической застройки.