В центре Киева во время карантина отремонтировали три улицы: что с ними не так (ФОТО)

За время карантина Киев, по словам властей, заметно преобразился. Были закончены капитальные ремонты трех исторических улиц в центральной части города — Пушкинской, Золотоворотской, Покровской.

"Киев обновляется и хорошеет. Несмотря на ограничения и экономическую ситуацию, связанную с пандемией, столица не остановила работы на объектах, запланировала отремонтировать в этом году. В частности, ко Дню города дорожники завершили обновление двух старинных улиц столицы — Покровской и Золотоворотской", — написал на своей странице в Facebook мер Киева Виталий Кличко.

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Delo.ua проинспектировали отремонтированные улицы столицы и узнали мнения экспертов по поводу новшеств.

Пушкинская: велодорожки в никуда

Самый масштабный ремонт проходил на улице Пушкинской. Здесь капитальное обновление начали еще в 2019 году. А весной этого года закончили участок улицы от площади Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко. На глаз стало заметно свежее. Скучную серую плитку заменили фем-покрытием в виде брусчатки. По всем тротуарам уложена тактильная плитка, но она находится на одном уровне с обычной, поэтому ее эффективность сложно оценить.

Капитальный ремонт улицы Пушкинской длился год: теперь здесь велодорожки и новая брусчатка. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

А вот по велодорожкам обустроенным здесь можно проехаться разве что по самой улице — ни на бульваре Шевченко, ни на площади Льва Толстого, ни тем более на улице Прорезной, где заканчивается Пушкинская, никакой велоинфрастуктуры пока нет. Зато на самой улице есть и велосветофоры и местами ожидания велосипедистами сигнала светофора.

На Пушкинской появились светофоры для велосипедистов. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Полная стоимость капремонта Пушкинской обошлась налогоплательщикам 144 миллиона гривен.

Золотоворотская: газоны и памятники

Уютная улочка длинной 240 метров, ведущая от Золотых ворот на улицу Рейтарскую, всегда оставалась незамеченной туристами. Она больше напоминала закоулок ведущий в никуда. А зря — здесь красивые здания разных веков, архив Службы безопасности Украины, Госпогранслужба и памятник украинским пограничникам.

Это, кстати, одна из немногих улиц города, где велодорожки к месту — можно свернуть на Ярославов Вал (капремонт здесь выполнили в 2018 году — Delo.ua). Помимо велодорожек на улице появилось новое дорожное полотно и пешеходная плитка, стилизованная под брусчатку, точна такая же как на улицах Пушкинской и Ярославов Вал.

Эксперты говорят, что велозоне на Золотоворотской не помешает дорабтка.

"Появление велоинфраструктуры в ходе комплексной работы изменения схем организации дорожного движения на центральных улицах очень радует. И даже тот факт, что на этот отрезок велополосы нельзя попасть по правилам ПДД и приходится проехать под знаком "кирпича" — и это выглядит как нелепость и издевательство, — скорее временная трудность, которую уберут в ходе связывания маршрутов и исполнения других работ. Еще — велополосу не защитили физически, и это еще предстоит сделать, что б она работала.", — посетовала Анна Даниленко, эксперт по транспорту, член организации "Город-сад".

Велодорожки на Золотоворотской соединили с улицей Ярославов Вал. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Во время ремонта деревья были отделены гранитным камнем, вокруг них — новехонькие газоны. Видно, что за ними ухаживают. Несмотря на жару, трава как на картинке.

На улице Золотоворотской аккуратные газоны. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Обустройство водоотвода здесь такое же как и на улице Пушкинской — вся вода из труб стекает по желобам в ливневую канализацию. Здесь также появилось современное LED- освещение, но конструкции фонарей выполнены в современной стилистике. Ремонт этой небольшой магистрали обошелся столице в 3 миллиона гривен.

Покровская: снова брусчатка и современные фонари

Покровская улица на столичном Подоле одно из красивейших мест Киева. Несмотря на небольшую протяженность (всего 300 метров — Delo.ua) здесь практически музей под открытым небом — барочный Покровский монастырь, колокольня разрушенной церкви Николая Доброго, старое здание Контрактового дома и типовая застройка ХІХ века.

Много лет состояние улицы оставляло желать лучшего. Освещение было плохое, тротуары и асфальт на проезжей части были разбиты. Ученикам было трудно переходить дорогу к лицею №100 из-за плохо организованных пешеходных переходов. Кроме того, все тротуары были запаркованы многочисленными авто. В прошлом году был объявлен тендер на обновление улицы.

Капитальный ремонт этой улицы влетел городскому бюджету в 46 миллионов гривен, исполнителем работ выступила частная компания "Киевшляхбуд".

Первое, что бросается в глаза это брусчатка вместо асфальта на проезжей части. Приятное глазу решение, но вряд ли практичное. Ведь шум от проезжающей по брусчатке машины куда сильнее. Ученикам лицея не позавидуешь — окна в классах вряд ли будут открывать. Еще момент — пешеходный переход приподнят только в одном месте улицы, остальные остались без изменений. Почему так — остается только гадать.

Проезжая часть улицы Покровской теперь выложена брусчаткой, а тротуары отделили ограничительными столбиками. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Тротуарная плитка здесь не такая как на Пушкинской или Золотоворотской.

Пешеходная плитка на Покровской совсем не похожа на ту, что обустраивают на центральных улицах. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Тротуар, кстати, отделен от проезжей части ограничительными столбиками, так что припарковаться здесь не получится. А небольшую площадь перед лицеем №100 вообще оградили оцинкованной оградой. Впрочем, нержавеющие ограничительные столбики и оцинкованную ограду оценили не все. Эксперты по инфраструктуре считают, что они здесь не кстати.

"Заборы! Для тихой исторической улицы Подола они не имеют никакого смысла и только портят вид. Зелень и скамейки размещены отдельно. Там, где есть тень от зелени нет скамеек и сейчас люди просто сидят на тротуаре. Блестящие и дорогие столбики из нержавейки, не подходят к исторической части города", — оценил новшества Илья Царенко, член правления "Совета по урбанистике Киева".

Из позитивных новшеств на этой улице (как и на Пушкинской, Ярославовом Валу и Золотоворотской — Delo.ua) новые водостоки. Теперь они есть возле каждого здания, а до ремонта их здесь почти не было!.

А вот эксперты по городской инфраструктуре оценивают обустройство водоотвода негативно:

"Первое, что бросается в глаза — дилетантство в вопросе водоотведения. Дождевые трубы из домов не заведены в ливневки и часто не совпадают с ними, это значит, что вода будет разрушать тротуар, создавать проблемы пешеходам, а зимой превращаться в лед и будет причиной травм", — посетовал Царенко.

Возле здания сотого лицея посадили 15 кленов, но некоторые из них уже усохли — видимо, из-за отсутствия полива.

Во время ремонта на улице высадили клены. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Немного режут глаз новые конструкции освещения. LED -освещение здесь выполнено на опорах полностью лишенных исторического дизайна. Оцинкованные опоры на фоне исторической застройки и брусчатой дороги, мягко говоря, не вписываются в общее решение улицы.

Лицей №100 обнесли оцинкованной оградой, а новые фонари не выдерживают никакой критики. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Чего не хватает Покровской улице — так это велодорожек.

"На Покровской велоинфраструктуры не будет — в ходе планирования магистральных маршрутов и увязки городских проектов, в том числе реконструкции Контрактовой было принято решение использовать другие улицы Подола, которые удобнее свяжут велосеть", — объяснила отсутствие велодорожек Анна Даниленко. Какие именно улицы Подола получат велосипедную инфраструктуру пока неясно, еще не решен вопрос с пешеходной зоной на улице Сагайдачного, не начата масштабная реконструкция Контрактовой площади.

Несмотря на многочисленные недочеты эксперты положительно оценивают старания городских властей по наведению порядка на улицах города.

"В целом, хорошо, что улицы ремонтируются, но все же хочется качества, современного продуманного дизайна и хороших инженерных решений для всех людей, которые бывают на этих улицах, а то мы снова отстаем от цивилизованного мира лет на 30. Верю, что ошибки учтут, и начнут их исправлять в следующих ремонтах и реконструкциях.", — резюмировала Даниленко.

Отметим, что в 2021 году горвласти запланировали масштабную реконструкцию Крещатика, а вот появятся ли там велоинфраструктура пока неизвестно. Но в КГГА уверяют, что бульварная часть главнейшей улицы Киева будет расширена, а вместо туй посажёных на карантине сюда вернут каштаны.