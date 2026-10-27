UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Наличный курс:

USD

46,10

45,80

EUR

51,70

51,35

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Правительство готовит пилотные проекты обновления водоканалов в трех городах: что изменится для жителей

заседание Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины
Правительство готовит три проекта модернизации водной инфраструктуры в Днепре, Хусте и Ужгороде. / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

Правительство готовит три пилотных проекта государственно-частного партнерства в Днепре, Хусте и Ужгороде. Они должны помочь модернизировать водоснабжение и канализацию, сократить энергопотребление и обеспечить более стабильную работу систем.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта по результатам заседания Секторальной рабочей подгруппы по вопросам водоснабжения и водоотведения (Water SWG).

"В условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру наша первоочередная задача - обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, особенно в отопительный сезон. Для этого общинам нужны не только аварийные резервы и альтернативные источники питания, но и комплексные решения для повышения устойчивости водоканалов", - отметил замминистра Кирилл Фесик.

К проектам планируется привлекать частные инвестиции и международную поддержку.

Детали проектов в городах

Проект для Днепра предусматривает реконструкцию Кайдакской насосно-фильтровальной станции, которая снабжает водой около 500 тысяч жителей. Планируется модернизировать насосы, фильтрационные системы и технологическое оборудование, внедрить автоматизацию и энергоэффективные решения. По предварительным оценкам это позволит сократить потребление энергии примерно на 22%, а закупку электроэнергии из сети на 29 %.

Более 28 тысяч жителей Хуста Закарпатской области планируют реконструировать системы водоснабжения и водоотведения. Цель увеличить продолжительность подачи воды примерно с шести часов в сутки до круглосуточной, уменьшить потери воды до 12 % и модернизировать канализацию . Также предусмотрено строительство новых очистных сооружений.

В Ужгороде планируется построить новую линию очистки сточных вод мощностью 50 тысяч кубометров в сутки и современные мощности для обработки осадка. Предварительная стоимость проекта около 24 млн евро . Ожидается, что он улучшит очистку сточных вод и уменьшит экологические риски для бассейнов рек Уж и Тиса.

Восстановление водной инфраструктуры Украины

По оценке RDNA5, потребности Украины в восстановлении и развитии водоснабжения и водоотвода в 2026-2035 годах составляют около $17,5 млрд.

Для финансирования необходимы государственные и местные средства, льготные кредиты интернациональных денежных организаций, гранты и частные инвестиции. Подготовку трех пилотных проектов поддерживают, в частности, правительство Великобритании , PwC, ЮНИСЕФ, UTA и IFC.

Напомним, в Одесской области идет строительство двух групповых водопроводов для обеспечения питьевой водой жителей 29 населенных пунктов в семи территориальных общинах.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности