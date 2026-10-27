Правительство готовит пилотные проекты обновления водоканалов в трех городах: что изменится для жителей

Правительство готовит три пилотных проекта государственно-частного партнерства в Днепре, Хусте и Ужгороде. Они должны помочь модернизировать водоснабжение и канализацию, сократить энергопотребление и обеспечить более стабильную работу систем.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта по результатам заседания Секторальной рабочей подгруппы по вопросам водоснабжения и водоотведения (Water SWG).

"В условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру наша первоочередная задача - обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, особенно в отопительный сезон. Для этого общинам нужны не только аварийные резервы и альтернативные источники питания, но и комплексные решения для повышения устойчивости водоканалов", - отметил замминистра Кирилл Фесик.

К проектам планируется привлекать частные инвестиции и международную поддержку.

Детали проектов в городах

Проект для Днепра предусматривает реконструкцию Кайдакской насосно-фильтровальной станции, которая снабжает водой около 500 тысяч жителей. Планируется модернизировать насосы, фильтрационные системы и технологическое оборудование, внедрить автоматизацию и энергоэффективные решения. По предварительным оценкам это позволит сократить потребление энергии примерно на 22%, а закупку электроэнергии из сети — на 29 %.

Более 28 тысяч жителей Хуста Закарпатской области планируют реконструировать системы водоснабжения и водоотведения. Цель — увеличить продолжительность подачи воды примерно с шести часов в сутки до круглосуточной, уменьшить потери воды до 12 % и модернизировать канализацию . Также предусмотрено строительство новых очистных сооружений.

В Ужгороде планируется построить новую линию очистки сточных вод мощностью 50 тысяч кубометров в сутки и современные мощности для обработки осадка. Предварительная стоимость проекта — около 24 млн евро . Ожидается, что он улучшит очистку сточных вод и уменьшит экологические риски для бассейнов рек Уж и Тиса.

Восстановление водной инфраструктуры Украины

По оценке RDNA5, потребности Украины в восстановлении и развитии водоснабжения и водоотвода в 2026-2035 годах составляют около $17,5 млрд.

Для финансирования необходимы государственные и местные средства, льготные кредиты интернациональных денежных организаций, гранты и частные инвестиции. Подготовку трех пилотных проектов поддерживают, в частности, правительство Великобритании , PwC, ЮНИСЕФ, UTA и IFC.

Напомним, в Одесской области идет строительство двух групповых водопроводов для обеспечения питьевой водой жителей 29 населенных пунктов в семи территориальных общинах.