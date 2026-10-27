RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,10

45,80

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Уряд готує пілотні проєкти оновлення водоканалів у трьох містах: що зміниться для мешканців

засідання Міністерства відновлення, інфраструктури і транспорту України
Уряд готує три проєкти модернізації водної інфраструктури в Дніпрі, Хусті та Ужгороді / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

Уряд готує три пілотні проєкти державно-приватного партнерства у Дніпрі, Хусті та Ужгороді. Вони мають допомогти модернізувати водопостачання й каналізацію, скоротити енергоспоживання та забезпечити стабільнішу роботу систем.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, інфраструкти та транспорту за результатми  засідання Секторальної робочої підгрупи з питань водопостачання та водовідведення (Water SWG). 

"В умовах постійних атак на критичну інфраструктуру наше першочергове завдання — забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та водовідведення, особливо в опалювальний сезон. Для цього громадам потрібні не лише аварійні резерви та альтернативні джерела живлення, а й комплексні рішення для підвищення стійкості водоканалів", — зазначив заступник міністра Кирило Фесик.

До проєктів планують залучати приватні інвестиції та міжнародну підтримку.

Деталі проєктів у містах

Проєкт для Дніпра передбачає реконструкцію Кайдацької насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою близько 500 тисяч мешканців. Планують модернізувати насоси, фільтраційні системи й технологічне обладнання, впровадити автоматизацію та енергоефективні рішення. За попередніми оцінками, це дасть змогу скоротити споживання енергії приблизно на 22%, а закупівлю електроенергії з мережі на 29%.

Для понад 28 тисяч мешканців Хуста Закарпатської області планують реконструювати системи водопостачання та водовідведення. Мета збільшити тривалість подачі води приблизно із шести годин на добу до цілодобової, зменшити втрати води до менш ніж 12% і модернізувати каналізацію. Також передбачене будівництво нових очисних споруд.

В Ужгороді планують побудувати нову лінію очищення стічних вод потужністю 50 тисяч кубометрів на добу та сучасні потужності для обробки осаду. Попередня вартість проєкту близько €24 млн. Очікується, що він поліпшить очищення стічних вод і зменшить екологічні ризики для басейнів річок Уж і Тиса.

Відновлення водної інфраструктури України

За оцінкою RDNA5, потреби України у відновленні та розвитку водопостачання й водовідведення у 2026–2035 роках становлять близько $17,5 млрд.

Для фінансування потрібні державні та місцеві кошти, пільгові кредити міжнародних фінансових організацій, гранти й приватні інвестиції. Підготовку трьох пілотних проєктів підтримують, зокрема, уряд Великої Британії, PwC, ЮНІСЕФ, UTA та IFC.

Нагадаємо, в Одеській області триває будівництво двох групових водопроводів для забезпечення питною водою мешканців 29 населених пунктів у семи територіальних громадах. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності