Уряд готує пілотні проєкти оновлення водоканалів у трьох містах: що зміниться для мешканців

Уряд готує три пілотні проєкти державно-приватного партнерства у Дніпрі, Хусті та Ужгороді. Вони мають допомогти модернізувати водопостачання й каналізацію, скоротити енергоспоживання та забезпечити стабільнішу роботу систем.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, інфраструкти та транспорту за результатми засідання Секторальної робочої підгрупи з питань водопостачання та водовідведення (Water SWG).

"В умовах постійних атак на критичну інфраструктуру наше першочергове завдання — забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та водовідведення, особливо в опалювальний сезон. Для цього громадам потрібні не лише аварійні резерви та альтернативні джерела живлення, а й комплексні рішення для підвищення стійкості водоканалів", — зазначив заступник міністра Кирило Фесик.

До проєктів планують залучати приватні інвестиції та міжнародну підтримку.

Деталі проєктів у містах

Проєкт для Дніпра передбачає реконструкцію Кайдацької насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою близько 500 тисяч мешканців. Планують модернізувати насоси, фільтраційні системи й технологічне обладнання, впровадити автоматизацію та енергоефективні рішення. За попередніми оцінками, це дасть змогу скоротити споживання енергії приблизно на 22%, а закупівлю електроенергії з мережі — на 29%.

Для понад 28 тисяч мешканців Хуста Закарпатської області планують реконструювати системи водопостачання та водовідведення. Мета — збільшити тривалість подачі води приблизно із шести годин на добу до цілодобової, зменшити втрати води до менш ніж 12% і модернізувати каналізацію. Також передбачене будівництво нових очисних споруд.

В Ужгороді планують побудувати нову лінію очищення стічних вод потужністю 50 тисяч кубометрів на добу та сучасні потужності для обробки осаду. Попередня вартість проєкту — близько €24 млн. Очікується, що він поліпшить очищення стічних вод і зменшить екологічні ризики для басейнів річок Уж і Тиса.

Відновлення водної інфраструктури України

За оцінкою RDNA5, потреби України у відновленні та розвитку водопостачання й водовідведення у 2026–2035 роках становлять близько $17,5 млрд.

Для фінансування потрібні державні та місцеві кошти, пільгові кредити міжнародних фінансових організацій, гранти й приватні інвестиції. Підготовку трьох пілотних проєктів підтримують, зокрема, уряд Великої Британії, PwC, ЮНІСЕФ, UTA та IFC.

Нагадаємо, в Одеській області триває будівництво двох групових водопроводів для забезпечення питною водою мешканців 29 населених пунктів у семи територіальних громадах.