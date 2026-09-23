Понад 68 тисяч людей на Одещині отримають нову систему водопостачання: будують два водогони

В Одеській області триває будівництво двох групових водопроводів для забезпечення питною водою мешканців 29 населених пунктів у семи територіальних громадах. Проєкт охоплює понад 68 тисяч людей, а також соціальні заклади, підприємства та господарства.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Загалом планують прокласти близько 218 кілометрів магістральних водогонів та майже 385 кілометрів розвідних мереж по населених пунктах. Нові системи створюються для громад, які раніше користувалися застарілими мережами або не мали стабільного доступу до води.

"Наше завдання — створити надійну систему водопостачання, яка забезпечуватиме громади водою на довгострокову перспективу", — зазначив міністр Микола Калашник.

Деталі першого проєкту

У першій громаді система забезпечуватиме водою 11 населених пунктів, де проживає близько 19,8 тисячі мешканців. Проєкт передбачає прокладання 84,06 км магістрального водогону та 180,29 км розвідних мереж із проєктною потужністю до 50 тисяч кубічних метрів води на добу.

На об'єкті вже облаштовують тимчасову виробничу базу, готують дороги, очищують територію та виконують підготовчі роботи для насосної станції першого підйому, магістрального трубопроводу та водозабірної споруди. Роботи включають облаштування дамби намиву, щебеневої основи та монтаж паль.

Хід робіт у другій громаді

Другий проєкт охоплює 18 населених пунктів, де мешкає понад 48,6 тисячі людей. Тут передбачено прокладання 133,94 км магістрального водогону та 204,4 км розвідних мереж із проєктною потужністю 16,58 тисячі кубічних метрів води на добу.

Наразі будівельники зосереджені на зведенні насосної станції четвертого підйому та резервуара чистої води. На площадці триває розробка котлованів, гідроізоляція та армування фундаментної плити, а також бетонування фундаменту під баштовий кран.

раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині два проєкти з розвитку водної інфраструктури вийшли на фінальний етап. Після завершення робіт майже 30 тисяч мешканців двох громад отримають стабільне водопостачання та сучасне водовідведення.