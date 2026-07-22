У Львові хочуть оновити магістральний водогін за 3,2 млн євро кредитних коштів

Виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив доцільність залучення кредиту у розмірі 3,2 млн євро від Європейського інвестиційного банку для реконструкції аварійної ділянки магістрального водогону в Городоцькому напрямку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

ЄІБ профінансує реконструкцію водогону

Отримувачем кредитних коштів стане ЛМКП "Львівводоканал", який залучатиме позику під місцеві гарантії. Підприємство вже пройшло кілька етапів відбору для отримання фінансування на пільгових умовах.

Після схвалення міською радою питання щодо гарантій має розглянути Міністерство фінансів України. Завершення усіх необхідних процедур очікують найближчим часом, а самі ремонтні роботи планують розпочати у 2027 році та завершити у 2028-му.

Загальна вартість проєкту становить близько 3,8 млн євро. Окрім кредиту, "Львівводоканал" має отримати ще 600 тис. євро грантових коштів.

Яку ділянку водогону планують оновити

Йдеться про заміну 4,4 км аварійної частини магістрального водогону в Городоцькому напрямку - на ділянці поблизу села Бартатів між водопровідними насосними станціями "Будзень II" та "Будзень III".

Загальна довжина цього водогону становить 18 км. Його ввели в експлуатацію ще у 1964 році, тому окремі ділянки мережі потребують оновлення.

Кількість аварійних проривів на ділянці, яку планують замінити, останніми роками зростала:

2022 рік — 8 проривів;

2023 рік — 6 проривів;

2024 рік — 11 проривів;

2025 рік — 21 прорив.

Цей магістральний водогін забезпечує водою близько 125 тисяч мешканців Львівської громади, зокрема значну частину споживачів Залізничного району міста.

У "Львівводоканалі" зазначають, що оновлення водогону дозволить підвищити надійність системи водопостачання, зменшити втрати води та скоротити витрати підприємства. Очікується, що після реалізації проєкту щомісяця вдасться заощаджувати близько 60 тисяч кубометрів води.

Погашення кредиту передбачене протягом 30 років. У разі затримок із виплатами остаточний термін повернення коштів не має перевищити 31 грудня 2073 року.

Нагадаємо, ЛКП “Львівводоканал” запропонувало більш ніж удвічі підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення - з нинішніх 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Необхідність перегляду тарифу підприємство пояснює зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та податки.