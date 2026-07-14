Львів відсудив у забудовника понад 1,2 млн грн на розвиток інфраструктури

Західний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу компанії “Будтранс” та підтвердив рішення про стягнення на користь Львівської міської ради понад 1,2 млн грн пайового внеску за будівництво житлового комплексу “Світанок”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

Львів виграв суд у забудовника

Судовий спір стосується будівництва житлового комплексу "Світанок" на вулиці Пимоненка–Пасічній у Львові. Ще у 2020 році виконавчий комітет Львівської міської ради видав забудовнику містобудівні умови та обмеження, однією з умов яких була сплата пайового внеску після завершення будівництва.

Будівництво житлового комплексу розпочалося у червні 2020 року, завершилося наприкінці 2021-го, а в експлуатацію будинок ввели у травні 2022 року. Однак забудовник не звернувся до міської ради для визначення розміру пайової участі та не сплатив передбачений внесок, який становить 2% від загальної кошторисної вартості будівництва.

За розрахунками міськради, заборгованість ТзОВ "Будтранс" перевищила 1,2 млн грн. Саме через несплату цих коштів орган місцевого самоврядування звернувся до суду.

У вересні 2025 року Господарський суд Львівської області повністю задовольнив позов міської ради. Суд постановив стягнути із забудовника понад 1 млн грн безпідставно збережених коштів, а також понад 280 тис. грн інфляційних втрат.

Не погодившись із таким рішенням, компанія "Будтранс" подала апеляційну скаргу. Втім Західний апеляційний господарський суд не знайшов підстав для її задоволення та залишив рішення суду першої інстанції без змін. Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її ухвалення, однак може бути оскаржена у касаційному порядку.

Про компанію

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ "Будтранс" зареєстроване у 2003 році в селі Горішній Львівської області. Власниками компанії є Оксана, Юрій та Володимир Садові.

Наразі компанія реалізує ще один девелоперський проєкт у Давидівській громаді поблизу Львова. Йдеться про житловий комплекс Leonica на вулиці Вулецькій, 16, який передбачає будівництво дев'яти житлових будинків заввишки від семи до дев'яти поверхів із підземним паркінгом.

Зауважимо, що будівельний бізнес в Україні працює лише на 60% від рівня 2021 року. Найбільше бракує мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників. Виходом може бути залучення трудових мігрантів. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення на будівництві вже почали працювати вихідці з Африки та Азії.