Львов отсудил у застройщика более 1,2 млн грн на развитие инфраструктуры

Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании "Стройтранс" и подтвердил решение о взыскании в пользу Львовского городского совета более 1,2 млн грн паевого взноса за строительство жилого комплекса "Рассвет".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Львов выиграл суд у застройщика

Судебный спор касается строительства жилого комплекса "Рассвет" на улице Пимоненко-Пасечной во Львове. Еще в 2020 году исполнительный комитет Львовского городского совета издал застройщику градостроительные условия и ограничения, одним из условий которых была уплата паевого взноса после завершения строительства.

Строительство жилищного комплекса началось в июне 2020 года, завершилось в конце 2021-го, а в эксплуатацию здание ввели в мае 2022 года. Однако застройщик не обратился в городской совет для определения размера долевого участия и не уплатил предусмотренный взнос, который составляет 2% от общей сметной стоимости строительства.

По расчетам горсовета, задолженность ООО "Стройтранс" превысила 1,2 млн грн. Именно из-за неуплаты этих средств орган местного самоуправления обратился в суд.

В сентябре 2025 года Хозяйственный суд Львовской области полностью удовлетворил иск городского совета. Суд постановил взыскать с застройщика более 1 млн грн безосновательно сохранных средств, а также свыше 280 тыс. грн инфляционных потерь.

Не согласившись с таким решением, компания "Стройтранс" подала апелляционную жалобу. Впрочем, Западный апелляционный хозяйственный суд не нашел оснований для ее удовлетворения и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его принятия, однако может быть обжаловано в порядке.

О компании

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Стройтранс" зарегистрировано в 2003 году в селе Горишний Львовской области. Собственниками компании являются Оксана, Юрий и Владимир Садов.

В настоящее время компания реализует еще один девелоперский проект в Давыдовской общине вблизи Львова. Речь идет о жилом комплексе Leonica по улице Вулецкой, 16, который предполагает строительство девяти жилых домов высотой от семи до девяти этажей с подземным паркингом.

Заметим, что строительный бизнес в Украине работает всего на 60% от уровня 2021 года. Больше всего не хватает каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков. Выходом может быть привлечение трудовых мигрантов. В частности, с начала полномасштабного вторжения на строительстве уже заработали выходцы из Африки и Азии.