Строительство без вклада в инфраструктуру: львовский застройщик должен вернуть более 9 млн грн

Львовского застройщика обязали оплатить более 9 млн грн за неуплаченное долевое участие.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

О судебном деле

Западный апелляционный хозяйственный суд обязал ООО "Львовская инвестиционная компания" возместить более 9 млн грн безосновательно сохранных средств долевого участия. Решение было принято после рассмотрения апелляционных жалоб прокуратуры и департамента экономического развития Львовского городского совета.

В начале 2025 года прокуратура совместно с Львовским горсоветом обратились в суд с иском к застройщику о взыскании 11,6 млн грн. Основанием для обращения стало то, что компания при строительстве многоквартирного жилого комплекса по ул. Малоголосковская не выполнила обязательства по участию в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

Речь идет о домах №1, №2 и №3 жилого комплекса, которые были введены в эксплуатацию в 2022 году. По информации прокуратуры, застройщик должен был перечислить соответствующие средства в местный бюджет, однако этого не сделал.

В мае 2025 года Хозяйственный суд Львовской области частично удовлетворил иск и постановил взыскать с компании 6,2 млн. грн. Прокуратура и Львовский горсовет оспорили это решение, требуя полного удовлетворения исковых требований.

После рассмотрения апелляций Западный апелляционный хозяйственный суд учел аргументы истцов и увеличил сумму взыскания – застройщик должен заплатить более 9 млн грн.

По данным YouControl, ООО "Львовская инвестиционная компания" зарегистрировано более 22 лет назад. Владельцами компании депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Назарий Бербека и бизнесмен Тарас Дидык.

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