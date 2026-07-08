Будівництво без внеску в інфраструктуру: львівський забудовник має повернути понад 9 млн грн

Львівського забудовника зобов’язали сплатити понад 9 млн грн за несплачену пайову участь.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Про судову справу

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав ТзОВ "Львівська інвестиційна компанія" відшкодувати понад 9 млн грн безпідставно збережених коштів пайової участі. Рішення ухвалили після розгляду апеляційних скарг прокуратури та департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

На початку 2025 року прокуратура спільно з Львівською міськрадою звернулися до суду з позовом до забудовника щодо стягнення 11,6 млн грн. Підставою для звернення стало те, що компанія під час будівництва багатоквартирного житлового комплексу на вул. Малоголосківській не виконала зобов’язання щодо участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Йдеться про будинки №1, №2 та №3 житлового комплексу, які були введені в експлуатацію у 2022 році. За інформацією прокуратури, забудовник мав перерахувати відповідні кошти до місцевого бюджету, однак цього не зробив.

У травні 2025 року Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов та постановив стягнути із компанії 6,2 млн грн. Прокуратура та Львівська міськрада оскаржили це рішення, вимагаючи повного задоволення позовних вимог.

Після розгляду апеляцій Західний апеляційний господарський суд врахував аргументи позивачів та збільшив суму стягнення - забудовник має сплатити понад 9 млн грн.

За даними YouControl, ТзОВ "Львівська інвестиційна компанія" зареєстроване понад 22 роки тому. Власниками компанії є депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Назарій Бербека та бізнесмен Тарас Дідик.

Зауважимо, що будівельний бізнес в Україні працює лише на 60% від рівня 2021 року. Найбільше бракує мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників. Виходом може бути залучення трудових мігрантів. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення на будівництві вже почали працювати вихідці з Африки та Азії.