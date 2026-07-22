Во Львове хотят обновить магистральный водопровод за 3,2 млн евро кредитных средств

Исполнительный комитет Львовского городского совета одобрил целесообразность привлечения кредита в размере 3,2 млн. евро от Европейского инвестиционного банка для реконструкции аварийного участка магистрального водопровода в Городокском направлении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

ЕИБ профинансирует реконструкцию водопровода

Получателем кредитных средств станет ЛГКП "Львовводоканал", который будет привлекать ссуду под местные гарантии. Предприятие прошло несколько этапов отбора для получения финансирования на льготных условиях.

После одобрения городским советом вопрос о гарантиях должно рассмотреть Министерство финансов Украины. Завершение всех необходимых процедур ожидается в ближайшее время, а сами ремонтные работы планируется начать в 2027 году и завершить в 2028-м.

Общая стоимость проекта составляет около 3,8 млн. евро. Кроме кредита "Львовводоканал" должен получить еще 600 тыс. евро грантовых средств.

Какой участок водопровода планируют обновить

Речь идет о замене 4,4 км аварийной части магистрального водопровода в Городокском направлении - на участке вблизи села Бартатов между водопроводными насосными станциями "Будень II" и "Будень III".

Общая протяженность этого водопровода составляет 18 км. Его ввели в эксплуатацию еще в 1964 году, поэтому отдельные участки сети нуждаются в обновлении.

Количество аварийных прорывов на участке, который планируют заменить, в последние годы росло:

2022 год - 8 прорывов;

2023 год - 6 прорывов;

2024 год - 11 прорывов;

2025 год - 21 прорыв.

Этот магистральный водопровод обеспечивает водой около 125 тысяч жителей Львовской общины, в частности, значительную часть потребителей Железнодорожного района города.

В "Львовводоканале" отмечают, что обновление водопровода позволит повысить надежность системы водоснабжения, уменьшить потери воды и сократить расходы предприятия. Ожидается, что после реализации проекта ежемесячно удастся экономить около 60 тысяч кубометров воды.

Погашение кредита предусмотрено в течение 30 лет. В случае задержек с выплатами окончательный срок возврата средств должен превысить 31 декабря 2073 года.

Напомним, ЛКП "Львовводоканал" предложило более чем вдвое повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод - с нынешних 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Необходимость пересмотра тарифа предприятие объясняет ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и налоги.