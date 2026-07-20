Вода во Львове может подорожать до 56 грн за кубометр: что известно

ЛКП "Львовводоканал" предложило более чем вдвое повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод - с нынешних 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Необходимость пересмотра тарифа предприятие объясняет ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и налоги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает директор ЛКП "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович.

По его словам, пересмотр тарифа необходим из-за существенного роста стоимости электроэнергии, расходов на оплату труда и налоговой нагрузки.

Дмитрий Ванькович отметил, что финансовое состояние предприятия остается сложным. По его словам, из 323 млн грн, которые город предусмотрел в поддержку "Львовводоканала", за семь месяцев уже использовано 226 млн грн. Если тариф останется без изменений, до конца года убытки предприятия могут составить 672 млн грн. В то же время корректировка тарифа, по его оценкам, позволит привлечь дополнительно 409 млн. грн. и сократить убытки до 262 млн. грн.

По расчетам предприятия, после повышения тарифа средняя львовская семья будет платить за водоснабжение и водоотвод примерно на 198 грн больше ежемесячно. В то же время, малообеспеченные домохозяйства смогут компенсировать дополнительные расходы, оформив жилищную субсидию.

В "Львовводоканале" также отмечают, что повышение тарифа не предполагает улучшения качества водоснабжения или уровня обслуживания, а призвано обеспечить стабильную работу предприятия в условиях роста расходов.

Окончательное решение об изменении тарифа должен быть принят исполнительным комитетом Львовского городского совета.

Что известно о повышении тарифа на воду?

В начале июля ЛКП "Львовводоканал" подало во Львовский городской совет расчеты нового тарифа на водоснабжение и водоотвод. Тогда на предприятии объясняли, что экономически обоснованный тариф, полностью покрывающий расходы на электроэнергию, топливо, реагенты, оплату труда, ремонты и модернизацию сетей, должен составить около 100 грн за кубометр.

Теперь тариф на водоснабжение и водоотвод во Львове составляет 25,88 грн за кубометр и остается неизменным с начала 2022 года. Это один из самых низких показателей среди крупных городов Украины. По стоимости услуг для населения Львов уступает только Виннице, где тариф составляет 25,62 грн. за кубометр.

В 2026 году территориальные общины получили право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. В то же время, даже в случае повышения до 56,38 грн за кубометр львовский тариф будет оставаться ниже, чем во многих других городах Украины, где стоимость этих услуг уже колеблется в пределах от 56 до 139 грн за кубометр.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр