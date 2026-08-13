Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,85

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кто задекларировал самые большие налоговые обязательства в Украине

гривны
За январь-июль 2026 украинцы подали почти 215 тыс. деклараций об имущественном положении / Depositphotos

За январь-июль 2026 украинцы подали почти 215 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах, задекларировав 323,9 млрд грн доходов, полученных в прошлом году. Налоговые обязательства более 1 млн грн определили 1025 граждан, а наибольшую сумму задекларировал житель Киева – 760,7 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

По сравнению с январем-июлем 2025 сумма задекларированных доходов увеличилась на 16 млрд грн, а количество поданных деклараций — на 5 тыс. грн.

По результатам декларирования граждане определили к уплате более 6 млрд. грн. налога на доходы физических лиц и 2,6 млрд. грн. военного сбора.

Среди задекларировавших налоговые обязательства более 1 млн грн, 72 человека должны уплатить более 10 млн грн, а восемь — более 100 млн грн.

В то же время представление декларации может быть основанием не только для уплаты налогов. Граждане, которые в течение года имели расходы, дающие право на налоговую скидку, могут вернуть часть уплаченного налога из бюджета.

В общем, украинцы   задекларировали 299 миллиардов гривен доходов   за 2025 год, подав около 176 тысяч деклараций. Наивысшую активность продемонстрировали Ровенская, Николаевская и Волынская области, а общая сумма легализованных иностранных доходов составила 20,7 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности