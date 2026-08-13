Кто задекларировал самые большие налоговые обязательства в Украине

За январь-июль 2026 украинцы подали почти 215 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах, задекларировав 323,9 млрд грн доходов, полученных в прошлом году. Налоговые обязательства более 1 млн грн определили 1025 граждан, а наибольшую сумму задекларировал житель Киева – 760,7 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

По сравнению с январем-июлем 2025 сумма задекларированных доходов увеличилась на 16 млрд грн, а количество поданных деклараций — на 5 тыс. грн.

По результатам декларирования граждане определили к уплате более 6 млрд. грн. налога на доходы физических лиц и 2,6 млрд. грн. военного сбора.

Среди задекларировавших налоговые обязательства более 1 млн грн, 72 человека должны уплатить более 10 млн грн, а восемь — более 100 млн грн.

В то же время представление декларации может быть основанием не только для уплаты налогов. Граждане, которые в течение года имели расходы, дающие право на налоговую скидку, могут вернуть часть уплаченного налога из бюджета.

В общем, украинцы задекларировали 299 миллиардов гривен доходов за 2025 год, подав около 176 тысяч деклараций. Наивысшую активность продемонстрировали Ровенская, Николаевская и Волынская области, а общая сумма легализованных иностранных доходов составила 20,7 миллиарда гривен.