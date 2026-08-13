Хто задекларував найбільші податкові зобов’язання в Україні

За січень-липень 2026 року українці подали майже 215 тис. декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши 323,9 млрд грн доходів, отриманих торік. Податкові зобов’язання понад 1 млн грн визначили 1025 громадян, а найбільшу суму задекларував мешканець Києва — 760,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

Порівняно із січнем-липнем 2025 року сума задекларованих доходів збільшилася на 16 млрд грн, а кількість поданих декларацій — на 5 тис.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 2,6 млрд грн військового збору.

Серед тих, хто задекларував податкові зобов’язання понад 1 млн грн, 72 особи мають сплатити більш як 10 млн грн, а вісім — понад 100 млн грн.

Водночас подання декларації може бути підставою не лише для сплати податків. Громадяни, які протягом року мали витрати, що дають право на податкову знижку, можуть повернути частину сплаченого податку з бюджету.

Загалом українці задекларували 299 мільярдів гривень доходів за 2025 рік, подавши майже 176 тисяч декларацій. Найвищу активність продемонстрували Рівненська, Миколаївська та Волинська області, а загальна сума легалізованих іноземних доходів сягнула 20,7 мільярда гривень.