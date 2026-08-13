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Польща передасть Україні додаткові ракети Patriot: уряд готує рішення

Patriot
Польща обговорює передачу ракет Patriot Україні / Depositphotos

Уряд Польщі вивчає можливість передачі Україні чергової партії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Остаточне рішення з цього приводу може бути ухвалене вже протягом найближчих днів. 

Як пише Delo.ua, про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі радіостанції RMF FM.

За її словами, будь-яке подібне рішення приймається насамперед у контексті забезпечення безпеки польських громадян, де ретельно зважуються всі аргументи.

Наразі Варшава проводить активні консультації як із союзниками по НАТО, так і безпосередньо зі Сполученими Штатами.

Ключовим фактором, який вплинув на оцінку ситуації польським керівництвом, став нещодавній інцидент із порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

Після цієї події прем’єр-міністр Дональд Туск анонсував розгляд питання про додаткову допомогу Україні засобами ППО.

Також очільник відомства Владислав Косіняк-Камиш наразі схиляється до позиції на користь надання ракет.

"Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас", – сказала Собковяк-Чарнецька.

Варто зазначити, що в липні Міністерство оборони Польщі офіційно підтвердило передачу Україні раніше п'яти ракет PAC-3 для систем Patriot. Новий етап поставок стане продовженням цієї підтримки після завершення міжнародних узгоджень.

Нагадаємо, Україна просить партнерів надати 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot до початку зими. За найощадливішого сценарію цього запасу вистачить приблизно на 7–10 великих російських атак із застосуванням балістичних ракет.

Автор:
Тетяна Бесараб

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