Польща запропонувала майданчик для виробництва ракет Patriot спільно зі США та Україною

Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на польській території. У Варшаві вважають, що такий формат дозволить врахувати безпекові побоювання США щодо розміщення виробництва безпосередньо в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє інформагентство Polska Agencja Prasowa (PAP).

Відповідну пропозицію озвучила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона.

Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що Варшава пропонує створити тристоронній формат співпраці за участю США, України та Польщі. За її словами, розміщення виробничих потужностей у Польщі дозволить забезпечити їхній додатковий захист.

Крім того, польська сторона запропонувала створити на своїй території сервісний центр для обслуговування ракет-перехоплювачів Patriot. Собковяк-Чарнецька пояснила цю ініціативу вигідним геополітичним розташуванням Польщі та активним розвитком оборонно-промислового комплексу країни.

Вона також зазначила, що системи Patriot і відповідні ракети мають високий попит у світі, тому Польща зацікавлена у залученні до їх спільного виробництва.

Ліцензії на виробництво Patriot

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні можливість виробляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не лише передасть дозвіл на виробництво, а й продемонструє технологію виготовлення.

Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.

Додамо, Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для систем Patriot. Це один із ключових засобів протиповітряної оборони, які Україна використовує для захисту від російських атак.