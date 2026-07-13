Стало відомо, коли Україна зможе розпочати виробництво ракет Patriot

Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Трамп заявив про готовність дозволити Україні виробляти ракети Patriot під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. За оцінкою Reuters, це стало помітним жестом підтримки після напруженості у відносинах між лідерами, яка виникла після їхньої зустрічі у Білому домі в лютому 2025 року.

Ракети Patriot є критично важливими для української ППО, оскільки це єдина зброя в арсеналі Києва, здатна збивати російські балістичні ракети. За словами Зеленського, Росія намагається використовувати свою перевагу в балістичних ракетах для ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

За наведеними даними, цього місяця Україні вдалося збити лише чотири з 54 швидкісних балістичних ракет, запущених Росією.

Втім, заява Трампа поки що не містить конкретних виробничих домовленостей. Він визнав, що ще не говорив із компаніями, які виробляють перехоплювачі Patriot, — Lockheed Martin та Raytheon.

Експерти зазначають, що навіть у разі політичного дозволу запуск виробництва потребуватиме часу. Йдеться про будівництво складального майданчика, організацію роботи підрядників і масштабування виробництва компонентів.

"У короткостроковій перспективі вплив буде дуже обмеженим", — сказав експерт з ракетних технологій Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффманн.

Він додав, що був би здивований, якби виробництво вдалося запустити швидше ніж за 12 місяців, і припустив, що процес може тривати значно довше.

За словами двох джерел, обізнаних із переговорами, нові перехоплювачі, ймовірно, спершу вироблятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, де безпечніше. Перенесення виробництва в Україну може відбутися вже після завершення війни.

Зеленський заявив, що технічні команди мають якомога швидше узгодити деталі, однак він хоче, щоб виробництво почалося "в Україні якомога швидше". Також він повідомив, що партія перехоплювачів PAC-3 зі США очікується "найближчими днями".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні можливість виробляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не лише передасть дозвіл на виробництво, а й продемонструє технологію виготовлення.