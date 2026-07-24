Польша предложила площадку для производства ракет Patriot совместно с США и Украиной

Польша предложила США создать совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на польской территории. В Варшаве считают, что такой формат позволит учесть опасения безопасности США относительно размещения производства непосредственно в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает информагентство Polska Agencja Prasowa (PAP).

Соответствующее предложение озвучила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая во время визита в Вашингтон.

Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила, что Варшава предлагает создать трехсторонний формат сотрудничества с участием США, Украины и Польши. По ее словам, размещение производственных мощностей в Польше позволит обеспечить их дополнительную защиту.

Кроме того, польская сторона предложила создать на своей территории сервисный центр для обслуживания ракет-перехватчиков Patriot. Собковяк-Чернецкая объяснила эту инициативу выгодным геополитическим расположением Польши и активным развитием оборонно-промышленного комплекса страны.

Она также отметила, что системы Patriot и соответствующие ракеты пользуются высоким спросом в мире, поэтому Польша заинтересована в привлечении к их совместному производству.

Лицензии на производство Patriot

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине возможность производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не только передаст разрешение на производство, но продемонстрирует технологию изготовления.

Обещание президента США Дональда Трампа позволит Украине производить американские ракеты-перехватчики Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.

Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для систем Patriot. Это одно из ключевых средств противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от российских атак.