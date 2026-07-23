Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом із Raytheon

Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для систем Patriot. Це один із ключових засобів протиповітряної оборони, які Україна використовує для захисту від російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Україна вже давно використовує техніку Raytheon для захисту від російських ударів, а тепер сторони готові вивести співпрацю на новий рівень.

"Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО — перехоплювачі для Patriot", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що цю тему він обговорював із президентом США Дональдом Трампом в Анкарі.

Зеленський зробив заяву після зустрічі з командою Raytheon на чолі з віцепрезидентом компанії Джозефом Деантоною.

Під час зустрічі сторони також обговорили інші напрями партнерства, які стосуються ненаступального військового обладнання.

За словами президента, урядові команди та представники приватного сектору продовжать контакти, щоб доопрацювати подальші кроки співпраці.

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.