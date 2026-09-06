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Ощадбанк виставив на продаж борг власника "Укртелекому" за 2,65 млрд грн: які умови аукціону

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Борг власника "Укртелекому" виставили на аукціон / Freepik

Ощадбанк виставив на торги право вимоги заборгованості до ТОВ ЕСУ, яке володіє 92,79% акцій "Укртелеком". Початкова вартість лоту становить 2,65 млрд грн без ПДВ.

Як пише Dilo, про це йдеться в пресрелізі держбанку.

Умови проведення аукціону

Торги пройдуть в електронній торговій системі "Prozorro.Продажіза принципом трираундового англійського аукціону з підвищенням ціни. Минимальний крок підвищення становить 1%, або 26,45 млн грн; гарантійний внесок для участі — 5% від початкової ціни, що дорівнює 132,27 млн грн.

Прийом заявок триватиме до 5 жовтня 2026 року (до 20:00). Сам аукціон призначено на 6 жовтня 2026 року о 12:55. До торгів допускаються банки та фінансові установи, які мають право надавати кошти у кредит.

Як зазначили в Ощаді, якщо англійський аукціон не відбудеться, банк може реалізувати борг через голландський аукціон із поступовим зниженням ціни.

Як зазначено в описі лоту,йдеться про право вимоги за боргом ТОВ "ЕСУ" за договором купівлі-продажу цінних паперів. Ощадбанк придбав за цим договором 2 млн облігацій ЕСУ номінальною вартістю 2 млрд грн.

Як сформувався борг

ТОВ ЕСУ створили як спеціальну структуру для приватизації "Укртелекому". У 2011 році компанія придбала 92,79% акцій оператора у Фонду держмайна, а у 2013 році її купила група SCM. Акції "Укртелекому" залишаються основним ліквідним активом ТОВ ЕСУ.

У 2016–2017 роках Ощадбанк виграв суди щодо стягнення боргу. У 2024 році Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ ЕСУ.

Правила англійського аукціону

Учасники подають закриті цінові пропозиції до початку торгів, не знаючи ставок конкурентів. Система ранжує пропозиції від найменшої до найбільшої. Той, хто запропонував найвищу початкову суму, отримує право останнього ходу у кожному з трьох раундів, кожен з яких триває по 3 хвилини. Інформація про учасників відкривається після завершення аукціону.

Нагадаємо, державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили на відкриті торги через систему "Prozorro.Продажі" столичний торгово-офісний комплекс Gulliver. Початкова вартість об'єкта становить 207 мільйонів доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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