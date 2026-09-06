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Ощадбанк выставил на продажу долг собственника "Укртелекома" за 2,65 млрд грн: какие условия аукциона

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Долг владельца "Укртелекома" выставили на аукцион / Freepik

Ощадбанк выставил на торги право требования задолженности к ООО ЭСУ, владеющему 92,79% акций "Укртелеком". Начальная стоимость лота составляет 2,65 млрд грн без НДС.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

Условия проведения аукциона

Торги пройдут в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи " по принципу трехраундового английского аукциона с повышением цены. Минимальный шаг повышения составляет 1% или 26,45 млн грн, а гарантийный взнос для участия - 5% от начальной цены, равный 132,27 млн грн.

Прием заявок продлится до 5 октября 2026 (до 20:00). Сам аукцион назначен на 6 октября 2026 в 12:55. К торгам допускаются банки и финансовые учреждения, имеющие право предоставлять средства в кредит.

Как отметили в Ощаде, если английский аукцион не состоится, банк может реализовать долг путем голландского аукциона с постепенным снижением цены.

Как говорится в описании лота, речь идет о праве требования по долгу ООО "ЭСУ" по договору купли-продажи ценных бумаг. Сбербанк приобрел по этому договору 2 млн облигаций ЭСУ нарицательной стоимостью 2 млрд грн.

Как сформировался долг

ООО ЭСУ создали как специальную структуру для приватизации "Укртелекома". В 2011 году компания приобрела 92,79% акций оператора у Фонда госимущества, а в 2013 году ее купила группа SCM . Акции "Укртелекома" остаются основным ликвидным активом ООО ЭСУ.

В 2016-2017 годах Ощадбанк выиграл суды по взысканию долга. В 2024 году Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО ЭСУ.

Правила английского аукциона

Участники представляют закрытые ценовые предложения до начала торгов, не зная ставок конкурентов. Система ранжирует предложения от наименьшего к самому большому. Предложивший самую высокую начальную сумму получает право последнего хода в каждом из трех раундов, каждый из которых длится по 3 минуты. Информация об участниках открывается по завершении аукциона.

Напомним, государственные Сбербанк и Укрэксимбанк выставили на открытые торги через систему " Prozorro.Продажи " столичный торгово-офисный комплекс Gulliver . Начальная стоимость объекта составляет 207 миллионов долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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