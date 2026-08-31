ТРЦ Gulliver в центре Киева продается на аукционе за $207 млн

Государственные Сбербанк и Укрэксимбанк выставили столичный торгово-офисный комплекс Gulliver на открытые торги по системе "Prozorro.Продажи". Начальная стоимость объекта составляет 207 миллионов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные торговой площадки.

Открытый аукцион должен определить реальную рыночную цену комплекса и привлечь к торгам украинских и зарубежных покупателей.

Сам Gulliver – один из самых известных объектов в центре Киева. Здание площадью более 157 тысяч квадратных метров совмещает торговые залы и офисные помещения бизнес-центра, а рядом проходят большие пешеходные потоки около трех станций метро.

Сейчас здание принадлежит двум государственным банкам: 80% части контролирует Сбербанк, а 20% — Укрэксимбанк. Решение продать актив наблюдательным советам банков было принято еще в конце июля после того, как завершили все юридические формальности по взысканию залогового имущества.

Руководитель Сбербанка Юрий Кацион отметил, что у комплекса уже есть стабильный пул украинских и международных арендаторов, поэтому актив остается привлекательным даже с учетом военных рисков. Все вырученные от продажи средства планируют направить в бюджет из-за уплаты налогов и дивидендов.

Подать заявку на участие в торгах можно на любой аккредитованной площадке "Prozorro.Продажи".

Что предшествовало

Напомним, 26 июля 2025 года государственные банки получили право собственности на торгово-офисный комплекс "Гулливер" – после завершения процедуры принудительного взыскания ипотеки из-за долгов собственника, то есть компании "Три О".

Сбербанку принадлежит 80%, а Укрэксимбанку – 20%. Причиной стало то, что заемщик прекратил обслуживание кредитов, принимаемых еще в 2006 году, а ТРЦ был обеспечением по кредитам. При этом, как позже заявил глава Сбербанка, даже после перехода актива в собственность банков остаток непогашенного долга ООО "Три О" превышал $300 млн.

30 октября 2025 года торгово-офисный комплекс Gulliver временно прекратил работу. Это решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, а также для предотвращения аварийных и техногенных ситуаций. С 1 февраля 2026 г. ТРЦ полностью возобновил работу для всех арендаторов и посетителей.

Уже 31 июля 2026 года наблюдательные советы государственных Сбербанка и Укрэксимбанка приняли решение об открытой продаже многофункционального комплекса (БФК) Gulliver в Киеве - одного из крупнейших объектов коммерческой недвижимости в Украине.