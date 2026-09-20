Дефицит горючего в Украине: эксперт оценил риски из-за российских атак

Системные российские удары по автозаправочным станциям не должны привести к общему дефициту топлива в Украине. В то же время атаки на другую топливную инфраструктуру могут повлечь за собой локальные перебои, которые рынку придется проходить за счет запасов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

По его словам, в прифронтовых регионах российские войска уже атаковали более 300 АЗС, однако ситуаций, когда отдельные населенные пункты полностью оставались без горючего, не возникало.

В то же время, больший риск Куюн видит в системных атаках на топливную инфраструктуру. В случае повреждения отдельных направлений поставки может потребоваться время на их восстановление или поиск альтернативных маршрутов.

Именно такой период, по его словам, рынок должен проходить за счет накопленных запасов во избежание ажиотажного спроса.

По словам Куюна, 17 сентября правительство приняло пакет решений, предусматривающий страхование топливных рисков и льготное кредитование проектов по созданию подземных резервуаров. На такие проекты предусматривается финансирование до 1 млрд грн с целевым использованием средств.

Однако быстро создать защищенные запасы не получится. Согласование проекта нового резервуара сейчас может занять 1–1,5 года, а именно строительство — еще не менее полугода.

Таким образом, при действующих процедурах защищенные хранилища могут появиться только через 2–2,5 года. В случае упрощения согласований, этот срок, по оценке эксперта, можно сократить примерно вдвое.

Куюн также считает, что сформировать необходимые запасы к зиме уже не успеют. Поэтому он допускает локальные перебои с горючим, хотя всеобщего дефицита на рынке не ожидает.

Напомним, после российских ударов по АЗС в Киеве Сергей Куюн уже заявлял, что дефицит топлива в столице не ожидается.