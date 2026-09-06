Генерал Сирський про Харківський контрнаступ: "Жоден план не став би реальністю без людей, які пішли вперед"

Сьогодні, 6 вересня, минає чотири роки з початку Харківського контрнаступу.

Як пише Dilo, події того дня згадав генерал Олександр Сирський, який обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з лютого 2024-го по липень 2026 року.

Цього дня у 2022 році під його керівництвом розпочалася одна з найуспішніших та найстрімкіших наступальних операцій Сил оборони України від початку повномасштабного вторгнення.

Він нагадав, що за кілька тижнів українські війська просунулися до 145 км, звільнивши понад 11,5 тис. км² території та понад 500 населених пунктів, зокрема Балаклію, Куп’янськ, Ізюм і Лиман.

Операція стала стратегічним переломом: було ліквідовано небезпечний ізюмський плацдарм ворога та відсунуто лінію фронту на схід.

"За цими цифрами – передусім люди. Це тисячі українських родин, які дочекалися визволення. Це державні прапори, які знову підняли над нашими містами. Це сльози людей, які зустрічали українських воїнів після місяців окупації", – зазначив Сирський.

Він додав, що перемогу забезпечила спільна праця штабів, командирів, розвідників, артилеристів, танкістів, десантників, піхотинців, спецпризначенців, воїнів територіальної оборони та Національної гвардії.

"Жоден план не став би реальністю без людей, які пішли вперед – часто в умовах невизначеності, під ворожим вогнем, усвідомлюючи всі ризики. Українська армія довела: навіть чисельно сильнішого противника можна перемагати завдяки якісному плануванню, взаємодії, раптовості та волі до боротьби", – сказав генерал.

Зазначимо, що окремим результатом наступу стали значні трофеї. Російські війська втратили сотні одиниць техніки, а українські захисники захопили близько 400 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких майже 100 танків, понад 150 бронемашин, більш як 50 артилерійських систем і склади з боєприпасами.

Харківський контрнаступ став прикладом сучасної маневрової війни та довів усьому світу: російську армію можна і треба перемагати.

"Пам’ять про Харківську операцію – це не лише спогад про минулу перемогу. Це нагадування про те, на що ми здатні, коли діємо професійно, рішуче і разом. Дякую кожному воїну, який брав участь у цій операції. Дякую медикам, рятувальникам, волонтерам, залізничникам, працівникам місцевого самоврядування та всім, хто повертав життя на визволеній землі", – підсумував генерал Сирський.

Нагадаємо, 21 липня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.