Генерал Сырский о Харьковском контрнаступлении: "Ни один план не стал бы реальностью без людей, которые пошли вперед"

Сегодня, 6 сентября, исполняется четыре года с начала Харьковского контрнаступления.

Как пишет Dilo, события того дня вспомнил генерал Александр Сырский, занимавший должность главнокомандующего ВСУ с февраля 2024-го по июль 2026 года.

В этот день в 2022 году под его руководством началась одна из самых успешных и стремительных наступательных операций Сил обороны Украины с начала полномасштабного вторжения.

Он напомнил, что за несколько недель украинские войска продвинулись до 145 км, освободив более 11,5 тыс. км территории и более 500 населенных пунктов, в частности Балаклею, Купянск, Изюм и Лиман.

Операция стала стратегическим переломом: был ликвидирован опасный изюмский плацдарм врага и отодвинута линия фронта на восток.

"За этими цифрами – прежде всего люди. Это тысячи украинских семей, дождавшихся освобождения. Это государственные флаги, которые снова подняли над нашими городами. Это слезы людей, встречавших украинских воинов после месяцев оккупации", – отметил Сырский.

Он добавил, что победу обеспечил совместный труд штабов, командиров, разведчиков, артиллеристов, танкистов, десантников, пехотинцев, спецназовцев, воинов территориальной обороны и Национальной гвардии.

"Ни один план не стал бы реальностью без людей, которые пошли вперед – часто в условиях неопределенности, под вражеским огнем, осознавая все риски. Украинская армия доказала: даже более сильного противника можно побеждать благодаря качественному планированию, взаимодействию, внезапности и воле к борьбе", – сказал генерал.

Отметим, что отдельными результатами наступления стали значительные трофеи. Российские войска потеряли сотни единиц техники, а украинские защитники захватили около 400 единиц вооружения и военной техники, среди которых около 100 танков, более 150 бронемашин, более 50 артиллерийских систем и склады с боеприпасами.

Харьковское контрнаступление стало примером современной маневровой войны и доказало всему миру: российскую армию можно и нужно побеждать.

"Память о Харьковской операции – это не только воспоминание о прошлой победе. Это напоминание о том, на что мы способны, когда действуем профессионально, решительно и вместе. Спасибо каждому воину, который участвовал в этой операции. Благодарю медиков, спасателей, волонтеров, железнодорожников, работников местного самоуправления и всех, кто возвращал жизнь на освобожденной земле", – подытожил генерал Сырский.

Напомним, 21 июля 2026 года президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.