Удары ВСУ снизили переработку российской нефти на 19% – Сырский
Вооруженные силы Украины 48 раз в январе поразили объекты нефтегазовой отрасли России с помощью средств DeepStrike. Поэтому РФ переработает на 19% меньше нефти.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, дальнобойные удары Украины по России в январе привели к тому, что годовой показатель переработки нефти в РФ снизится на 19% или 53,4 миллиона тонн.
Кроме того, украинская армия нанесла 80 авиаударов по России, а ударные БПЛА выполнили более 300 тысяч специальных задач.
Также Сырский отчитался о работе Воздушных Сил Украины. В результате их атак по российским аэродромам в январе противник на 5% снизил удары управляемыми авиационными бомбами по территории Украины.
Главнокомандующий добавил, что общие потери оккупантов в первый месяц года составили 31,7 тысячи человек. Это на 9 тысяч превышает объемы пополнения российской армии за тот же период.
Атаки на нефтяную инфраструктуру
С августа 2025 года Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.
По данным украинских и российских источников, дроны поразили десятки нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.
Осенью Россия даже ограничивала экспорт бензина, пытаясь обеспечить внутренний рынок, из-за острого дефицита горючего, возникшего вследствие украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и другую энергетическую инфраструктуру.
Тогда экспорт бензина по железной дороге из Беларуси в Россию вырос в четыре раза.