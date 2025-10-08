Беларусь вчетверо увеличила экспорт бензина в Россию из-за ударов украинских дронов по НПЗ

Экспорт бензина по железной дороге из Беларуси в Россию в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем из-за острого дефицита горючего, возникшего вследствие украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и другую энергетическую инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ряде регионов РФ в последние недели было введено нормирование бензина и временное замораживание цен на топливо. Также Москва ограничила экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

По данным источников Reuters, в сентябре поставки бензина из белорусских НПЗ в Россию по железной дороге достигли 49 000 тонн (около 14,5 тыс. баррелей в сутки). Собеседники агентства также отметили, что поставки дизельного горючего в сентябре составили 33 000 тонн.

Еще с 2021 года Белоруссия использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов. Так, в прошлом месяце транзит бензина из Белоруссии для дальнейшего экспорта через российские порты вырос примерно на 1% — до 140 тысяч тонн.

Впрочем, такие перевалки за девять месяцев этого года сократились почти на 40% в годовом исчислении — до 1,17 миллиона тонн, согласно данным источников и расчетам Reuters, именно из-за снижения объемов переработки.

Два белорусских нефтеперерабатывающих завода - "Нафтан" и Мозырский НПЗ - имеют мощность до 12 млн тонн в год каждый, но фактический объем производства обычно не превышает 9 млн тонн.

Как пишет Reuters, экспорт из Беларуси связывают с сокращением производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в России, который уже сталкивается с дефицитом отдельных популярных марок бензина из-за регулярных атак украинских дронов на энергетическую инфраструктуру.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.

По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.