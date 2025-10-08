Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Білорусь вчетверо збільшила експорт бензину до Росії через удари українських дронів по НПЗ

Експорт бензину залізницею
Білорусь у чотири рази збільшила експорт пального до Росії / Depositphotos

Експорт бензину залізницею з Білорусі до Росії у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем через гострий дефіцит пального, що виник унаслідок українських атак на російські нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що у низці регіонів РФ останніми тижнями було запроваджено нормування бензину та тимчасове замороження цін на пальне. Також Москва обмежила експорт бензину та дизелю, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

За даними джерел Reuters, у вересні постачання бензину з білоруських НПЗ до Росії залізницею сягнули 49 000 тонн (близько 14,5 тис. барелів на добу). Співрозмовники агентства також зауважили, що постачання дизельного пального у вересні склали 33 000 тонн.

Ще з 2021 року Білорусь використовує російські порти для перевалки своїх нафтопродуктів. Так, минулого місяця транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти зріс приблизно на 1% — до 140 тисяч тонн.

Втім, такі перевалки за дев’ять місяців цього року скоротилися майже на 40% у річному вимірі — до 1,17 мільйона тонн, згідно з даними джерел і розрахунками Reuters, саме через зниження обсягів переробки.

Два білоруські нафтопереробні заводи — "Нафтан" і Мозирський НПЗ — мають потужність до 12 млн тонн на рік кожен, але фактичний обсяг виробництва зазвичай не перевищує 9 млн тонн.

Як пише Reuters, експорт з Білорусі пов’язують зі скороченням виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка вже стикається з дефіцитом окремих популярних марок бензину через регулярні атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Також нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.

Автор:
Світлана Манько