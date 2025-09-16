Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російська "Транснефть" попередила про можливе скорочення видобутку нафти через атаки українських дронів

Транснефть
"Транснефть" може скоротити видобуток нафти

Російський нафтопровідний монополіст “Транснефть” попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними агентства, "Транснефть", яка транспортує понад 80% видобутої в Росії нафти, останнім часом обмежила для нафтових компаній можливість зберігання нафти у своїй системі.

Крім того, компанія попередила, що може приймати менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморськ на Балтійському морі.

За словами джерел Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. 

Автор:
Тетяна Бесараб