Російська "Транснефть" попередила про можливе скорочення видобутку нафти через атаки українських дронів

Російський нафтопровідний монополіст “Транснефть” попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними агентства, "Транснефть", яка транспортує понад 80% видобутої в Росії нафти, останнім часом обмежила для нафтових компаній можливість зберігання нафти у своїй системі.

Крім того, компанія попередила, що може приймати менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморськ на Балтійському морі.

За словами джерел Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці.