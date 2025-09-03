Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,31

48,15

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту

нафта
З 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту / Depositphotos

З 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60.

Як пише Delo.ua, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграм.

Він нагадав, що рішення про ліміт у $47,6 за барель замість попередніх $60 було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Велика Британія заявляла, що також підтримує нову "стелю" цін на російську нафту. 

Обмеження ціни на російську нафту

 Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.

Правило поширюється на такі послуги, як транспорт та страхування, що надаються компаніями ЄС та G7, та спрямоване на скорочення доходів Росії від енергоносіїв без дестабілізації світового ринку, наголошується у заяві ЄК.

Президент Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії президент США  Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель.

Президент України переконаний, що в питанні зниження ціни на російську нафту, США мають діяти спільно з Європою, адже саме від енергетичних доходів залежить економіка Росії.

"І нам потрібно запровадити якомога швидше нові санкції. Ми втратили багато років. Європа та США могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту - 30 доларів. 30 доларів, не більше", - наголосив Зеленський.

Автор:
Світлана Манько