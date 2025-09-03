З 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60.

Як пише Delo.ua, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграм.

Він нагадав, що рішення про ліміт у $47,6 за барель замість попередніх $60 було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Велика Британія заявляла, що також підтримує нову "стелю" цін на російську нафту.

Обмеження ціни на російську нафту

Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.

Правило поширюється на такі послуги, як транспорт та страхування, що надаються компаніями ЄС та G7, та спрямоване на скорочення доходів Росії від енергоносіїв без дестабілізації світового ринку, наголошується у заяві ЄК.

Президент Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії президент США Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель.

Президент України переконаний, що в питанні зниження ціни на російську нафту, США мають діяти спільно з Європою, адже саме від енергетичних доходів залежить економіка Росії.

"І нам потрібно запровадити якомога швидше нові санкції. Ми втратили багато років. Європа та США могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту - 30 доларів. 30 доларів, не більше", - наголосив Зеленський.