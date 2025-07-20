Велика Британія слідом за ЄС знижує цінову стелю на нафту до $47

Велика Британія оголосила про зниження граничної ціни на російську сиру нафту з $60 до $47,60 за барель. Це рішення стало частиною скоординованих заходів із Європейським Союзом, який ухвалив аналогічне обмеження раніше цього тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Британії.

Згідно з оновленими умовами, з 2 вересня 2025 року британським компаніям заборонено надавати транспортні, страхові та інші послуги, пов’язані з перевезенням російської нафти, якщо вона продається вище нового ліміту. При цьому на діючі контракти, укладені до цієї дати, передбачено 45-денний перехідний період.

Британські урядовці заявляють, що ці дії безпосередньо вдарять по прибутках Кремля від енергетичного експорту, які вже впали на 35% у річному вимірі до травня 2025 року. Канцлер казначейства Рейчел Рівз наголосила, що зниження ліміту на сиру нафту "використовує найвразливіше місце Росії" і є частиною ширшої стратегії припинити фінансування війни.

Окрім обмеження цін, Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 250 суден, які забезпечують транспортування російської енергії. Міністр закордонних справ Девід Ламмі додав, що Лондон діятиме спільно з партнерами, щоб "затиснути в лещата російську нафтову галузь", доки Путін не погодиться на справедливі умови миру.

Британський уряд також підтвердив свою готовність щорічно виділяти Україні £3 млрд на оборонну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.